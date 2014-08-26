青奥会中国继续夺金 IOC主席盛赞组织工作

路透南京8月25日 - 中国选手周一在青奥会赛场继续摘金夺银，其中徐志航与突尼斯选手法里斯·杰拉西(Fares Mohamed Jlasi)以相同成绩冲过男子400米栏终点，徐志航以极其微弱的优势最终夺冠。

杰拉西在最后时刻渐渐赶上徐志航，两人同以50秒61成绩冲过终点。

精疲力尽的两人躺在赛道上，当当值裁判在观看了录像重放后宣布徐志航夺冠，他兴奋地跳了起来庆祝夺冠。

在本届青奥会还剩下两天赛事之际，东道主中国代表团在奖牌榜上的领先地位得到进一步巩固。青奥会参赛选手的年龄限于14-18岁之间。

中国跳水选手吴圣平在女子三米板决赛中赢下个人在本届赛事的第二金，李佳蔓则在射箭女子反曲弓个人赛中摘得桂冠。

李佳蔓经过一箭定乾坤的附加赛险胜法国对手梅拉妮·戈比(Melanie Gaubil)而摘金。李佳蔓命中10环，而戈比稍早射出9环，李佳蔓锁定胜利。

来自德国的国际奥委会(IOC)主席巴赫称赞3,800名选手参与的本届青奥会的组织工作完美无瑕。

“组织工作极好地融合了友谊和效率。同时拥有了这两点，也就有了一届成功的盛会……无疑对北京申办冬奥会是‘有力的支持’，”巴赫表示。（完）

编译：王燕焜 发稿：王琛

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