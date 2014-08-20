青奥会结束第三天赛事 中国六金登榜首

路透南京8月19日 - 伦敦奥运会金牌得主梅卢提特（Ruta Meilutyte）周二轻松晋级青奥会女子100米蛙泳决赛，同日中国代表团一举登上奖牌榜首位。

梅卢提特将在周三决赛中冲击个人本届赛事的第二枚金牌，赛后则会立刻赶飞机前往柏林，角逐欧洲游泳锦标赛。

瑞士选手霍尔农（Sarah Hornung）在女子10米气步枪决赛中惊险击败新加坡对手马丁娜·林赛·维洛佐（Martina Lindsay Veloso）。

16岁的加拿大高尔夫选手Tony Gil也成为当天比赛的亮点，他在标准杆三杆的第三洞中，用七号铁杆挥出一杆进洞。

英国游泳队在男子4X100米自由泳接力决赛中赢得该代表团在本届青奥会中的首枚金牌，中国选手沈铎则在女子100米自由泳决赛中夺金，中国选手李朱濠则在男子100米蝶泳决赛中夺冠。

李朱濠以52秒49夺金后接受采访时说，他的父母可能再也不能到赛场观看他的比赛了。

“我不希望我妈妈和爸爸到赛场来看比赛，他们只能看电视，”他说。“这倒不是因为他们在现场会让我紧张，而是因为我妈会过于激动，这样我会担心。”

中国目前以六枚金牌在奖牌榜领跑，俄罗斯五金居次席，匈牙利得到四金排名第三。（完）

编译：王燕焜 发稿： 王琛

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