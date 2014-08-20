青奥会结束第三天赛事 中国六金登榜首

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透南京8月19日 - 伦敦奥运会金牌得主梅卢提特（Ruta Meilutyte）周二轻松晋级青奥会女子100米蛙泳决赛，同日中国代表团一举登上奖牌榜首位。
梅卢提特将在周三决赛中冲击个人本届赛事的第二枚金牌，赛后则会立刻赶飞机前往柏林，角逐欧洲游泳锦标赛。
瑞士选手霍尔农（Sarah Hornung）在女子10米气步枪决赛中惊险击败新加坡对手马丁娜·林赛·维洛佐（Martina Lindsay Veloso）。
16岁的加拿大高尔夫选手Tony Gil也成为当天比赛的亮点，他在标准杆三杆的第三洞中，用七号铁杆挥出一杆进洞。
英国游泳队在男子4X100米自由泳接力决赛中赢得该代表团在本届青奥会中的首枚金牌，中国选手沈铎则在女子100米自由泳决赛中夺金，中国选手李朱濠则在男子100米蝶泳决赛中夺冠。
李朱濠以52秒49夺金后接受采访时说，他的父母可能再也不能到赛场观看他的比赛了。
“我不希望我妈妈和爸爸到赛场来看比赛，他们只能看电视，”他说。“这倒不是因为他们在现场会让我紧张，而是因为我妈会过于激动，这样我会担心。”
中国目前以六枚金牌在奖牌榜领跑，俄罗斯五金居次席，匈牙利得到四金排名第三。（完）
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申