奥林巴斯董事会称最早2月底前集体辞职

路透东京12月7日电---丑闻缠身的日本相机和医疗仪器制造商奥林巴斯(Olympus)(7733.T)的董事会表示,计划集体辞职,最早於明年2月行动,并将成立外部委员会研究是否对丑闻相关人提起控诉.

此前公司一位董事已经辞职.社长高山修一称,一旦董事会提交第二季财报并采取措施让颜面扫地的公司回到正轨,就会立即集体辞职.奥林巴斯公布第二季财报的最後期限是12月14日.

高山修一称,特别股东大会最早或於2月底召开,当前管理层最早也可能在那时候辞职.

第三方调查小组周二公布结果称,奥林巴斯多名前任高层13年来一直试图通过一个复杂的方案来隐瞒公司资产负债表上的亏损.

奥林巴斯宣布成立新委员会的同时,还公布高级执行董事Makoto Nakatsuka退出董事会,他成为该公司10月爆出丑闻以来第三位请辞的高层.

周二Nakatsuka被曝曾在1980年代後期,帮助两位隐匿公司投资损失的主谋--前内部审计员Hideo Yamada和前执行副总裁Hisashi Mori管理奥林巴斯的金融资产,目前遭受质疑的亏损正是当时公司一系列高风险投资所产生的.

奥林巴斯还称,将成立另外一个外部小组,负责检查公司审计员的职责.该公司仍然有可能被东京证交所摘牌,颜面尽失被迫出售核心资产.

奥林巴斯现任董事会成员几乎全是在投资亏损被隐瞒长达13年期间任职的高层,周二的报告公开强烈谴责现任董事会,但在股东同意组建新团队之前,将维持现任董事会不变.

由外部法律和会计专家准备的这份报告形容奥林巴斯管理层相当差劲,指出他们一心想夸大财务表现,并提倡绝对效忠公司的企业文化.

**未发现涉嫌有组织犯罪**

共同社称,新设立的小组亦将考虑对作假相关人士进行索赔的可能.

高山修一已表示说,奥林巴斯将考虑对作假相关人士采取包括刑事诉讼在内的法律行动.他还指责Mori和Yamada策划了隐匿投资损失的行为.另外该调查小组发现,公司两位前任社长亦对作假行为知情.

这份调查小组报告显示,对於此次丑闻与有组织犯罪相关的谣言,并没有证据能证明这一点.

自被辞退的执行长Michael Woodford揭发奥林巴斯会计问题以来,该公司的股价已被腰斩,周三则进一步下滑,因市场对该公司能否保住上市公司地位产生新的疑虑.

即便与有组织犯罪毫无瓜葛,但若奥林巴斯未能赶在最後期限前公布财报,依然将面临被摘牌的命运.甚至即使它如期公布,但若会计虚报程度非常严重,依然会被摘牌.(完)

--编译 艾茂林/白云/兰秀娟;审校 程琳

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