（更正）独家：奥林巴斯会计丑闻核心人物现身香港

（更正Akio Nakagawa中文译名为"中川昭夫"。 ）

路透香港11月27日电（记者 James Pomfret）---路透於周日在香港一座豪华公寓大楼发现了奥林巴斯会计丑闻中的核心人物：日本银行家中川昭夫（Akio Nakagawa），在发现自己已暴露时，他大为愤怒。

在2008年一项交易中，中川旗下的美国投资公司从奥林巴斯(7733.T)赚取6.87亿美元的服务费，成为史上最高的咨询服务费金额。奥林巴斯已承认，该笔交易是用於掩盖其投资损失。

中川的行踪此前一直不为人所知。当一名路透记者在香港金融区繁华地带的大楼外遇见他并向他做自我介绍时，他看起来很震惊。

中川对靠近他的记者用英文喊道："赶快走开，赶快走开。"中川看起来大约60几岁，当时和一名中年女子在一起，携带一些购物袋，走进铺设大理石的大堂。

在被问及关於奥林巴斯会计丑闻的问题时，中川向门卫表示："让他走开。"会计丑闻已经导致内视镜和相机制造巨擘奥林巴斯陷入泥潭。

中川皮肤微黑、身材高挑、身型瘦弱。他戴着一副大的暗色圆眼镜，身着天蓝色运动衣，手提两个塑料购物袋，购物袋上文字为日文。

在被问及巨额咨询费一事时，他对保安说："请报警。"

中川随後快速走向电梯，等电梯开门时也拒绝回答任何问题。由於保安阻挡，记者无法靠近。

这是奥林巴斯会计丑闻爆出後首次有媒体发现中川的行踪，并近身提问。

他的妻子Ellen周五在其位於佛罗里达的家中对路透记者说，她不清楚自己的中川在哪里。自奥林巴斯丑闻爆出後，媒体报导称两人已申请离婚。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。