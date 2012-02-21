奥林巴斯一高管死於印度 似为自杀

《印度时报》周二援引警方说法称，发现日本奥林巴斯一名高管死於新德里附近的一个公园，看似自杀。死者是49岁的Tsutomi Omori，是奥林巴斯在印度医疗器械业务负责人。报导还称：“警方发现了两封用日语写下的遗书。其中一封是写给他家人，另一封仅用日语写道‘对不起，给您添麻烦了’。”路透