奥林巴斯一高管死於印度 似为自杀

民调显示勒庞在首轮投票中的领先优势增强 第二轮或落败
2月23日 - 路透巴黎2月23日 - 周四出炉的BVA-Salesforce民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)在法国总统选举首轮投票中的领先优势增强，尽管她仍可能在第二轮选举以较大的差距被击败。
路透2月21日电---《印度时报》（The Times of India）周二援引警方说法称，发现日本奥林巴斯(7733.T)一名高管死於新德里附近的一个公园，看起来像是自杀。
报导称，死者是49岁的Tsutomi Omori，是奥林巴斯在印度医疗器械业务负责人。在新德里附近古尔冈一个公园内，工作人员发现他吊于公园围墙上。
报导还称：“警方发现了两封用日语写下的遗书。其中一封是写给他家人的，另一封仅用日语写道‘对不起，给您添麻烦了’。”（完）
编译：张家伟 发稿：朱淑珍
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