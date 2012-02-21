奥林巴斯一高管死於印度 似为自杀

路透2月21日电---《印度时报》（The Times of India）周二援引警方说法称，发现日本奥林巴斯(7733.T)一名高管死於新德里附近的一个公园，看起来像是自杀。

报导称，死者是49岁的Tsutomi Omori，是奥林巴斯在印度医疗器械业务负责人。在新德里附近古尔冈一个公园内，工作人员发现他吊于公园围墙上。

报导还称：“警方发现了两封用日语写下的遗书。其中一封是写给他家人的，另一封仅用日语写道‘对不起，给您添麻烦了’。”（完）

编译：张家伟 发稿：朱淑珍

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