奥林巴斯遭日本检方突击检查--媒体

路透东京12月21日电---据日本媒体报导,日本检方周三对奥林巴斯(7733.T)发动突击检查,此次检查与一宗巨额会计丑闻相关.该丑闻已威胁到这家92年历史的相机与医疗设备制造商的存亡.

东京地区检察办公室一名发言人未能证实相关报导.

东京检方、警方与日本证券交易监督委员会(SESC)已加入罕有的联合审查行动,对奥林巴斯历时13年,金额高达17亿美元的隐匿投资亏损计划进行调查.

日本放送协会(NHK)称,警方已开始搜查奥林巴斯在上述计划中所买下的三个部门,预计今日稍晚将搜查奥林巴斯本部.

由奥林巴斯任命的一个丑闻调查专家小组本月稍早报告称,公司前副社长Hisashi Mori与前内部审计人员Hideo Yamada在投行人士的协助下策划了瞒报亏损的计划,而包括菊川刚在内的三名前社长是知情的.(完)

--编译 隋芬;审校 侯向明

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