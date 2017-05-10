阿曼苏丹国向数家中资银行筹办36亿美元主权贷款--TRLPC

路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报道，消息人士透露，阿曼苏丹国正在向数家中资银行筹办36亿美元五年期到期一次性偿还贷款。

阿曼财政部正在自行办理这笔优先无担保贷款，贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码190个基点。

中国银行、国家开发银行、中国工商银行担任牵头行，后两家还担任簿记行。

受邀银行可分三个层级参贷：承贷5亿美元或以上获牵头行头衔，综合收益为Libor加码210个基点，前端费100个基点；承贷2.5-4.99亿美元获主办行头衔，综合收益为Libor加码206基点，前端费为80基点；承贷1-2.49亿美元可获安排行头衔，综合收益为Libor加码202基点，前端费60个基点。

承诺截止日期为6月2日，签约定于6月12日。

所筹资金将用作阿曼政府一般预算用途。

本次贷款之前，阿曼还为其主权财富基金--阿曼投资基金(Oman Investment Fund)筹借6亿美元，用于支持该基金收购Oman Telecommunications Co SAOG的51%权益。这项交易已于本周稍早结束。

意大利联合圣保罗银行(INTESA SANPAOLO)旗下的分支机构Banca IMI (London)、花旗集团、Kuwait Finance House、以及阿布扎比国民银行(National Bank of Abu Dhabi)担任该笔贷款的牵头行暨簿记行，贷款将于2020年4月到期，利率较Libor加码230基点，承贷5,000万美元或更高者，获得最高参贷费60个基点。(完)