阿曼将参加下月在多哈的产油国会议--阿曼石油部长

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透马斯喀特3月28日 - 阿曼石油部长Mohammad bin Hamad al-Rumhy表示，阿曼计划参加4月17日在卡塔尔举行的会议。产油国计划在会上讨论冻结产量以支撑油价的全球性协议。
石油输出国组织(OPEC)成员国以及非OPEC产油国下月将在卡塔尔首都多哈开会。此前沙特阿拉伯、卡塔尔、委内瑞拉和非OPEC成员国俄罗斯在2月达成一个初步协议。
阿曼不是OPEC成员国，且石油产量不大。(完)
(编译 郑茵 审校 于春红)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。