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国际财经 | 2016年 3月 28日 星期一 14:19 BJT

阿曼将参加下月在多哈的产油国会议--阿曼石油部长

路透马斯喀特3月28日 - 阿曼石油部长Mohammad bin Hamad al-Rumhy表示，阿曼计划参加4月17日在卡塔尔举行的会议。产油国计划在会上讨论冻结产量以支撑油价的全球性协议。

石油输出国组织(OPEC)成员国以及非OPEC产油国下月将在卡塔尔首都多哈开会。此前沙特阿拉伯、卡塔尔、委内瑞拉和非OPEC成员国俄罗斯在2月达成一个初步协议。

阿曼不是OPEC成员国，且石油产量不大。(完)

(编译 郑茵 审校 于春红)

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