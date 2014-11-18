《路透精英汇》对冲基金Omega高层认为美国股市多头行情将持续至明年

亚洲股市持稳但日股表现突出 美元重拾动能
路透东京5月1日 - 亚洲股市周一开局摆脱疲态并持稳，日本股市在乐观业绩的推动下表现突出；美元重拾动能，因美国政府可能避免关门。
路透纽约11月17日 - 对冲基金Omega Advisors预期美国股市的多头行情将会持续到明年，受惠于经济成长稳定及企业购并热潮。
“我的预期是2015年标准普尔500指数会上涨7-9%，”Omega副董事长Steven Einhorn周一在纽约举办的路透全球投资展望峰会上表示。
Einhorn解释称，明年的涨势可能受到企业购并持续热络所推动。由于美国联邦储备委员会(美联储/FED)会审慎缓慢地升息，因此借款成本应该会维持在低位。
Omega由Leon Cooperman在20年前所创立，被视为全球最受关注的对冲基金之一，主要投资美股，并持有阿特维斯(Actavis)ACT.N和苹果(AAPL.O)等公司股票。
他预估明年美国经济成长料为2.5-3%，至于欧洲，他认为鉴于欧洲央行采行宽松货币政策，明年股市投资甚至有更多机会。(完)
(编译 戴素萍 审校 艾茂林)
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