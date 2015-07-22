对冲基金Omega预计美股将维持牛市格局 不会被美联储升息打断

路透纽约7月21日 - 对冲基金公司Omega Advisors预计，受经济稳步增长和公司并购热潮推动，美国的牛市行情将在未来一年带来7-9%的回报率，在此期间美国的升息进程将只是缓慢而逐步地推进。

据路透周二获知的Omega给客户的第二季投资者信件，该公司称，美国联邦储备委员会(美联储)即将展开的升息周期将不会打断股市的涨势。

Omega拒绝就此置评。截至6月30日，该公司约管理着89亿美元资金。

Omega指出，美联储缓慢渐进地升息是牛市行情延续的“七大”要素之一。此外，“美国的货币政策至少要在未来几年内，不会成为风险资产或经济活动的利空因素，”这封信补充称。

其它五大要素包括：

-- 美国的经济扩张还会持续至少数年，同时在较长时期内伴随企业获利和股息增长，大规模的股票回购和大型并购。

-- 实质经济增长率介于2-3%。

-- 介于1.5-2.5%最适宜区间的通胀率

-- “美国股市估值既不过高也不具投机性”

-- 投资者信心和仓位情况不同于牛市末期的状态

Omega还称，目前标普500指数基于预估获利的市盈率约为16.5倍，“大致恰当”，表明市场估值合理。

“我们认为，相对于获利、现金流、自由现金流、股东权益回报率(ROE)、投资资本回报率而言，美国股市的绝对估值并未达到有问题或过高的水准，”Omega说。“本轮美股牛市行情还能持续12个月以上。”(完)

(编译 白云; 审校 郑茵)

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