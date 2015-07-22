对冲基金Omega预计美股将维持牛市格局 不会被美联储升息打断

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透纽约7月21日 - 对冲基金公司Omega Advisors预计，受经济稳步增长和公司并购热潮推动，美国的牛市行情将在未来一年带来7-9%的回报率，在此期间美国的升息进程将只是缓慢而逐步地推进。
据路透周二获知的Omega给客户的第二季投资者信件，该公司称，美国联邦储备委员会(美联储)即将展开的升息周期将不会打断股市的涨势。
Omega拒绝就此置评。截至6月30日，该公司约管理着89亿美元资金。
Omega指出，美联储缓慢渐进地升息是牛市行情延续的“七大”要素之一。此外，“美国的货币政策至少要在未来几年内，不会成为风险资产或经济活动的利空因素，”这封信补充称。
其它五大要素包括：
-- 美国的经济扩张还会持续至少数年，同时在较长时期内伴随企业获利和股息增长，大规模的股票回购和大型并购。
-- 实质经济增长率介于2-3%。
-- 介于1.5-2.5%最适宜区间的通胀率
-- “美国股市估值既不过高也不具投机性”
-- 投资者信心和仓位情况不同于牛市末期的状态
Omega还称，目前标普500指数基于预估获利的市盈率约为16.5倍，“大致恰当”，表明市场估值合理。
“我们认为，相对于获利、现金流、自由现金流、股东权益回报率(ROE)、投资资本回报率而言，美国股市的绝对估值并未达到有问题或过高的水准，”Omega说。“本轮美股牛市行情还能持续12个月以上。”(完)
(编译 白云; 审校 郑茵)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。