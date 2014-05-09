广告巨头Omnicom与Publicis价值350亿美元合并案泡汤--消息

韩国财长称韩国经济最近表现强于预期 但朝鲜问题构成风险
路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。
路透5月8日 - 据一名知情人士称，美国最大广告公司Omnicom Group(OMC.N)和法国竞争对手Publicis Groupe(PUBP.PA)价值350亿美元的合并计划已经取消。
去年7月，两家公司宣布计划合并，此举将令其超过WPP(WPP.L)，一跃成为全球最大的广告公司。
在合并条件出现歧见后，两家公司一直在致力于清除交易中的障碍，包括谁来担任合并后公司财务长的问题。
Omnicom执行长John Wren和Publicis执行长Maurice Levy一直在努力解决财务长人选问题。虽然两家公司已经就这桩重磅交易寻求监管当局批准，但财务长的人选问题还是引发了双方的紧张关系。
按照原合并案，两家公司在新公司Publicis Omnicom Group拥有50-50的等额股权；自合并之日起，Wren和Levy共同担任联合执行长，任期30个月。
Omnicom和Publicis均未立即回覆要求置评的电话请求。(完)
(编译 朱晓军；审校 戴素萍)
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