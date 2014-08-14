企业并购：中国财团提出收购美国芯片企业豪威科技

华盛顿智库战略和国际研究中心(Center for Strategic and International Studies)的技术专家Jim Lewis表示，该交易可能会面临更加严格的审查，因为中国一直寻求购买芯片制造技术。

过去一年，中国的国有投资公司已经出价收购数家美国上市的芯片制造商，比如澜起科技(Montage Technology Group) 、展讯通信(Spreadtrum Communications) 和锐迪科微电子(RDA Microelectronics) 。

“会存在政治阻碍，人们会对国有企业心存戒备，还会担心芯片制造技术流向中国，”Lewis说。

“我想不出他们还会列出什么理由，让该交易更难获得美国外资审议委员会(CFIUS)的批准，”他补充说。

但是，Robert W. Baird和Oppenheimer & Co的股票分析师表示，他们认为豪威科技的技术不会引发安全担忧。

豪威科技的竞争对手包括索尼 、三星电子 和奇景光电(Himax Technologies) 。豪威科技在中国有一个设计中心和一家测试机构，近80%的营收来自中国市场。

Baird分析师上个月在研究报告中指出，在图像传感器需求强劲且产品价格较低的帮助下，豪威科技从主要竞争对手手中夺取中国智能手机市场的份额。

中国财团的出价为每股29美元，较豪威科技周三收盘价溢价17.9%。

豪威科技周四盘中触及近三年高位28.34美元，收盘报28.29美元。

豪威科技表示，正在评估这项收购提议，摩根大通证券为其财务顾问。

截至周三收盘，豪威科技股价今年以来上涨了逾40%。(完)