中国财团接近达成对美国豪威科技的收购协议--彭博

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透4月29日 - 彭博援引知情消息来源报导，美国数字成像芯片制造商豪威科技(OmniVision TechnologiesOVTI.O接近达成一项交易，被一个中国财团收购。
彭博称，北京一家私募股权公司--清芯华创投资管理有限公司将以每股约29美元收购该公司。
据汤森路透数据，这样的收购报价相当于公司价值达16.9亿美元。该公司股价周三收报26.55美元。
彭博援引消息人士的话报导，最早可能在周四宣布该交易。
豪威科技拒绝置评。
路透去年8月时曾报导，豪威科技收到中国财团的收购提议。(完)
(编译 李爽 审校 戴素萍)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。