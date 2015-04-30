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中国财经 | 2015年 4月 30日 星期四 08:03 BJT

中国财团接近达成对美国豪威科技的收购协议--彭博

路透4月29日 - 彭博援引知情消息来源报导，美国数字成像芯片制造商豪威科技(OmniVision TechnologiesOVTI.O接近达成一项交易，被一个中国财团收购。

彭博称，北京一家私募股权公司--清芯华创投资管理有限公司将以每股约29美元收购该公司。

据汤森路透数据，这样的收购报价相当于公司价值达16.9亿美元。该公司股价周三收报26.55美元。

彭博援引消息人士的话报导，最早可能在周四宣布该交易。

豪威科技拒绝置评。

路透去年8月时曾报导，豪威科技收到中国财团的收购提议。(完)

(编译 李爽 审校 戴素萍)

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