中国财团接近达成对美国豪威科技的收购协议--彭博

路透4月29日 - 彭博援引知情消息来源报导，美国数字成像芯片制造商豪威科技(OmniVision TechnologiesOVTI.O接近达成一项交易，被一个中国财团收购。

彭博称，北京一家私募股权公司--清芯华创投资管理有限公司将以每股约29美元收购该公司。

据汤森路透数据，这样的收购报价相当于公司价值达16.9亿美元。该公司股价周三收报26.55美元。