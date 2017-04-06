东英金融与光证国际组建一带一路基金 首期规模2亿美元

路透香港4月6日 - 香港投资公司--东英金融(1140.HK)周四称，今天与光证国际、南南合作金融中心签署协议，共同组建一带一路基金，首期规模为2亿美元。

东英金融表示，该基金将深度挖掘符合联合国可持续发展要求和“一带一路”国家战略的中国企业投资并购机会，投资于包括清洁能源、可再生能源、科技创新、文化体育、医疗健康、农业等能持续创造就业的行业。

基金将采用多元化的投融资模式，如股权、债权或股债结合的模式；首期规模为2亿美元，由光证国际及东英金融共同出资。光证国际为中国光大证券(601788.SS)的全资子公司。

南南合作金融中心是在联合国可持续发展议程框架下的综合性平台，旨在促进发展中国家政府、企业、包括国际发展组织和援助机构开展务实合作。（完）