路透专访：一带一路项目渐增 香港专业服务业可望获益--戴德梁行

路透香港5月16日（记者 梁慧仪） - 中国正推进“一带一路”的发展战略，香港的专业服务业界亦可望从中获得机遇。国际物业顾问--戴德梁行高管表示，该行自2013年落实首个一带一路国家顾问项目后，新项目逐年递增；至于客户亦由最初的大型国有企业为主，伸延至民营企业。

一带一路指“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”，以政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通为主要内容。香港的专业服务界凭藉对内地情况的熟悉，在参与一带一路项目方面将颇具优势。

戴德梁行香港区高级董事总经理暨大中华区策略发展顾问部主管陶汝鸿接受路透访问时称，该行在内地有庞大的业务网络，在一带一路大部份城市亦设有分公司，先在大中华区找客户，然后透过在一带一路国家的分公司在当地进行资料搜集。

他举例，非洲分公司在完成搜集资料后，香港这边会用本身的一套方法（methodology）指导非洲分公司研究分析，因他们的技术相对较低，且不熟悉内地客户的需要。

“例如资料的质量如何能符合国内客户的要求，因同一个术语，在非洲和中国就可能各有不同理解，所以当地必须与我们合作，而其后我们的主导权也增加了。”陶汝鸿说。

戴德梁行迄今已落实了17个项目一带一路项目，主要为客户提供当地的市场讯息，并就项目发展模式、定位、产业发展等提供分析及建议。其客户亦由初时九成为国企，例如招商局集团、中国铁建(601186.SS)(1186.HK)等，自去年开始有民营企业参与，如从事文化旅游产业的域上和美成为该行客户。

陶汝鸿指出，因民企规模相对较小，加上在法律、会计、税收等以及和当地政府沟通等方面均欠缺经验及相关背景，因此对他们来说，参与一带一路项目是很大挑战。但未来大型国企在当地进行片区开发，可能会出售个别开发项目如酒店、写字楼、商场等，届时可望有更多民营开发展商参与。

陶汝鸿表示，一带一路发展在将内地资金带到海外投资的同时，对内地东、西部城市亦将带来有形（tangible）及无形（intangible）的获益。

“西部城市最大得着是通过发展一带一路基建项目，带动当地的交通运输发展，而东部沿海城市因本身较富裕，因此将得益于在一带一路国家有更多的投资机会。”他说。

至于香港本身因司法制度建全、税率低及简单税制、加上资讯、资金及人才自由流动等，在专业服务方面可发挥“超级联系人”的角色。

陶汝鸿指出，其实近年中国西部和东部的差距已逐渐拉近，以戴德梁行顾问部的收入计，过去上海公司的收入是成都公司的五倍，但现在已收窄至一倍可见一斑。（完）