“一个福特”策略可能在中国碰壁

路透底特律11月21日电---六年前,一句"一个福特"的口号将福特汽车挽救于破产边缘.现在,福特汽车执行长穆拉利推行全球产品统一化的策略又面临艰难考验:如何获取像张海峰(音译)这样的中国首次购车者的青睐.

随着中国推行九年义务教育,这名42岁的教师在过去20年里工资翻了26倍.经过一年左右的挑选後,张海峰在4月花了7万元人民币(1.12万美元)购入自己的首辆轿车--上汽通用五菱宝骏630.

他说道:"最後我觉得宝骏最划算,也最适合我这样的普通人."

在中国这个全球最大的汽车市场,通用汽车(GM.N)的表现远胜福特.未来三五年内,竞争还会加剧.分析师称,昂贵的价格和不够一致的品牌识别仍在妨碍福特在中国的发展.

通用汽车与大众汽车(福斯汽车)(VOWG_p.DE)在中国汽车市场占据主导地位,归功于不断研发符合当地人偏好的车型,借助较旧的平台,或者与本土合资方开创低成本品牌,通用宝骏正是其中一款.

福特正好相反,选择生产全球统一的车型,而且主要针对欧洲设计.这样做的理由是,通过全球平台可以很快生产出汽车,只要稍加变动,就能马上全球销售.由此节约的成本非常可观,而且可以再投资於提高汽车技术.

不过,"一个福特"策略在中国并没有完全获得成功.LMC Automotive数据显示,无论是嘉年华(Fiesta)微型轿车还是福克斯(Focus)紧凑型轿车,都没能成为各自级别的今年前10款畅销车型.

福特要实现2010年代中使在中国的市场份额从目前的3%翻倍的目标,为中国消费者提供更多有吸引力且可负担的车型至关重要.公司现正开发被称为"Value B"的汽车,这是福特为中国市场首次尝试1万美元以下紧凑车型.

在未来三年,福特还将把产品系列从目前的五款车扩充至15款,并将高端林肯车引入中国.福特明年初将再推出三款运动型车(SUV).

"为了增加销量提高市场份额,拥有更多的、不同价位的产品非常重要,"福特亚非业务主管Joe Hinrichs在11月稍早的一次采访中称.

"我们不应该必须使用既有平台,"Hinrichs称."在印度的Figo就是来自德国的一个平台,对於我们来说是很好的一款车,不过你不会看到我们再这样做,因为我们现在有全球策略."

自2006年以来,福特向中国市场大手笔斥资约50亿美元,以在2015年前将年产能提高至120万辆,并使经销商数量翻倍.

不过一些分析师也表示,担心福特可能在这个地区不能成功,除非穆拉利愿意调整"一个福特"的策略.高管称,针对中国的新低成本紧凑车型也将基於全球平台.

"按照福特自己的标准,这些投资是不小的,"Intelligence Automotive Asia的常务董事Ashvin Chotai称.

"不过在中国效果将会大打折扣,"他称."他们的全球策略需要有弹性,以在中国奏效."

**福特的计划**

穆拉利的"一个福特"计划帮助这家公司在2009年避免了破产危机.现在,福特在以同样的方式对欧洲业务进行重组,预计未来两年该部门将亏损至少30亿美元.

福特表示,在"一个福特"的理念下,从2006年到2012年间,整体产品开发的效率提高了三分之二.

穆拉利坚决主张开发全球车型的做法,可以追溯到亨利.福特年代的T型车.这款车曾在1913年面向全球出口.1915年款在当时的中国售价仅为略高於700美元,而其他厂家的车型价格都在2,000美元左右.

不过,1924年时福特未能满足孙中山先生提出的帮助打造中国本土汽车工业的要求.自此,这家公司在中国的命运渐行渐远.>一书的作者雷小山(Shaun Rein)表示,将近一个世纪後,福特的品牌识别在中国成了一个障碍.福特产品的高成本则是另一个桎梏.

福特售价最低的车型是嘉年华,起售价在12,300美元.根据J.D. Power and Associates,今年中国市场销售的汽车中,有约五分之一的定价不到12,000美元.

明年福特计划发布基於嘉年华开发的Ecosport车型,将是旗下最廉价的SUV车型.

Dave Schoch表示,福特亦酝酿在2015年前推出"数款低价汽车",其中包括"Value B"紧凑型车.Dave Schoch从12月1日起将担任福特亚太地区业务总裁.

根据美国咨询机构Alix Partners,到明年,中国将有超过6,500万人的年收入至少在60,000元人民币(9,600美元),这部分人群将有能力购买搭配基本配置的汽车.

福特的高管表示,新款"Value B"车型的竞争对手将锁定售价57,000元人民币(9,100美元)的雪佛兰赛欧.这款微型车由通用汽车及其合资方设计、开发和制造,是中国销量第二高的车型.

高管们表示,为了实现预期目标,福特正在扩大在中国的产能以削减成本并提高低价车型的利润.

Schoch表示,他担心福特在中国的前进步伐是否足够快.(完)

--编译 程琳/王丽鑫/洪曦;审校 王洋

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