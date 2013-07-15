西班牙去年超过10万公务员失业

路透马德里7月14日 - 西班牙政府周日在一份声明中称，去年公共领域的失业人口超过10万人，因为该国中右翼政府实施了大范围的撙节措施来使经济重回轨道。

2013年1月西班牙公务员数量从去年同期的269万人下降4%至258万人，中央与地区政府及大学的失业人数为109,091人。

这是西班牙政府首次公布去年公共领域失业人口的数字。

公务员人数的下降使西班牙本已有逾600万人失业的情势进一步恶化。该国失业率处于创纪录的27%，有超过一半的年轻人没有工作。

西班牙承诺要在2016年之前，通过压缩开支来实现政府赤字与国内生产总值(GDP)之比低于欧盟上限3%的目标。该国政府预计，公共领域的裁员及对官僚机构的整顿，到2015年将省下377亿欧元(492亿美元)的开支。

西班牙执政党人民党一年半前开始裁减公务员，而在裁减之举祭出前的三年里，该国公务员累计增加37.5万人。(完)

(编译 兰秀娟; 审校 徐文焰)

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