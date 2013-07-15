西班牙去年超过10万公务员失业

被强拖下机乘客对美联航采取法律行动
路透纽约4月12日 - 在芝加哥被从美国联合航空公司班机上强拖下飞机的乘客律师周三向伊利诺伊州法院提交紧急申请，要求美联航保存有关该事件的视频记录和其他证据。
路透马德里7月14日 - 西班牙政府周日在一份声明中称，去年公共领域的失业人口超过10万人，因为该国中右翼政府实施了大范围的撙节措施来使经济重回轨道。
2013年1月西班牙公务员数量从去年同期的269万人下降4%至258万人，中央与地区政府及大学的失业人数为109,091人。
这是西班牙政府首次公布去年公共领域失业人口的数字。
公务员人数的下降使西班牙本已有逾600万人失业的情势进一步恶化。该国失业率处于创纪录的27%，有超过一半的年轻人没有工作。
西班牙承诺要在2016年之前，通过压缩开支来实现政府赤字与国内生产总值(GDP)之比低于欧盟上限3%的目标。该国政府预计，公共领域的裁员及对官僚机构的整顿，到2015年将省下377亿欧元(492亿美元)的开支。
西班牙执政党人民党一年半前开始裁减公务员，而在裁减之举祭出前的三年里，该国公务员累计增加37.5万人。(完)
(编译 兰秀娟; 审校 徐文焰)
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