欧元区第二季成长不意味着万事大吉

* 衰退结束了，但复苏的根基仍然很浅

* 经济疲态将导致失业率在一定时期内维持高位

* 负债累累且失业率高居不下的西班牙是欧元区的试金石

撰稿 全球经济主编魏伦 编译 石冠兰/戴素萍/艾茂林

路透伦敦8月15日 - 自金融危机爆发以来，欧元区经济对大多数成员国来说一直是一部恐怖片，尽管第二季的经济表现令人欢欣鼓舞，但不过是一个定格镜头，无法确保最后是个完美大结局。

欧元区再度恢复成长，尽管在第一季和第二季之间仅有0.3%，但经过了18个月的萎缩之后，对欧洲和世界而言，仍不啻为实打实的好消息。

但这一复苏进程容易受到外部冲击，而且尚过于微弱，欧元区面临的两大问题仍无法改观：创纪录的高失业率以及欧元区公共和民间债务的可持续性。

欧元区两大经济体德国和法国的第二季经济分别成长0.7%和0.5%，其年率增速快于美国，美国第二季增长年率为1.7%。

然而，欧美的经济背景截然不同，而这点至关重要。美国经通胀调整后产出较2008年第一季高约5%。家庭在积极偿债，楼市出现欣欣向荣的景象。尽管按历史标准来看美国经济复苏仍显疲弱，但其成长是有回响的。

而与之形成对比的欧元区却仍处于追赶模式中。据驻伦敦投行Jefferies，欧元区经济仍较五年前的峰值低3%，按照目前的趋势来看，最早也只能到2015年中期才有望重新达到该水位。

失业率为创纪录的12.1%高位，映射出欧元区经济中的资源闲置。

“在经济循环中，欧洲落后美国一大截。当然，我们第二季还算不错，比预期要好，但是仍处于非常初级的阶段，”Jefferies分析师Marchel Alexandrovich表示。

**终于好转**

有一些提振经济成长的因素，像是严冬结束后迎来的旅游旺季，都是短期因素。在第二季占法国经济成长40%的库存，如果最终需求没有改善，增加的库存将变成沉重的负担。

但欧洲央行的近零利率政策和慷慨的流动性供应效应，将逐步扩散至经济体中。

政府减少支出及加税的拖累作用正在消退。中国经济企稳，分析师看好美国经济将在2014年加速成长，全球的不确定性正有所缓解。

“这就是让欧元区退出衰退的原因。情势不是很好，但也不再像去年那般糟，”摩根大通分析师Greg Fuzesi写道。

花旗驻伦敦的Ebrahim Rahbari表示，他相当看好欧元区经济可望继续出现季度增长。

“无论情况多糟，在某个时候真的已经到达谷底了，除非接连遭遇严重打击。但欧洲已有一段时间没有重大打击了，”他表示。“在风平浪静的情况下，经济在这个景气周期的某个时候应该可以明显成长。”

然对许多人来说，仍然感觉像是在衰退。那是因为企业有大量的闲置产能，因此能够因应需求的升高，却不用招聘更多的员工，或是投资建设新厂，除非所谓的产出缺口得到填补。生产率将会比就业先行上扬。

“经济成长没有好到能够创造就业。产出成长必须要高于生产率增长。我们目前所处的环境是，企业试图变得更有效率，因此目前我们见到的成长模式无法保证失业率将有所改善，”Rahbari表示。

**痛苦的西班牙**

以西班牙为例，那里的就业率超过了26%。

国际货币基金会(IMF)在近期对该国经济进行的一次评估中称，当每年西班牙经济增长率低于1.5-2.0%时，就业岗位就从来没增加过。

而在中期内增速都不大可能达到这些水平。IMF称，到2018年西班牙失业率仍可能高于25%。

根深蒂固的高失业可能引发社会和政治风险，除此之外，低增长还可能导致西班牙和其他南欧国家与快速增长的德国和其他北欧成员国之间的差距愈来愈大。市场也可能因此再度怀疑欧元区二线国家的债务是否可控。

因此，欧元区决策者在未来一年的任务就是要确保就业市场复苏，不要让不利的债务结构产生坏的影响，也不要让长期失业人群因丧失劳动技能而无法胜任新的工作。

部分对策就是抑制薪资增长。据IMF，尽管2008年间西班牙民间部门就业人口减少15%，薪资却上涨了10%。Rahbari称政府需要出台一系列积极的就业市场政策，比方说像德国为低薪工作提供补贴。

这样深层次的就业改革可能需要花上数年时间才能颁布，之后再经历数年才能发挥影响。开放欧洲受保护的产品市场和服务业，也是一样。

但是，如果不进行彻头彻尾的变革，像第二季GDP实现增长这样的好消息，恐怕只会是昙花一现而已。

“不应该以经济录得正增长为标准，而是应该向缩窄产出缺口和降低失业看齐。在达到这些目标之前，政策都谈不上取得成功，”Rahbari说。(完)

(译文审校 王洋/侯向明)

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