企业并购：美国卫星新创企业OneWeb将与卫星运营商Intelsat合并

标题新闻：今年首季美国的银行放贷步幅连续第二季放缓，但银行业盈利增加－FDIC
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路透2月28日 - 日本软银集团支持的美国卫星新创企业OneWeb Ltd和债台高筑的卫星运营商Intelsat SA周二同意通过换股合并。
OneWeb是少数几家计画建行、发射和运营数千颗小型卫星以提供全球网路拨接服务的新创企业之一。特斯拉创始人兼CEO伊隆-马斯克(Elon Musk)旗下的Space Exploration Technologies Corp于2015年1月公布了打造卫星互联网的计画，最终运营卫星数量可能约有4,000个。
Intelsat与OneWeb合并，可望最终创造出一个数百甚至是数千个高低轨道卫星构成的网络。
软银将以17亿美元现金买入合并后公司的具表决权及不具表决权股票，合计将取得39.9%具表决权股份。软银买进合并后公司股权的价格为每股5美元。
Intelsat在纽约证券交易所挂牌的股价周二收盘下跌15.2%至4.98美元，交易宣布前周一大涨25%。
随着电信服务市场趋于成熟，传统上着重于电信及科技投资的软银，焦点转向更为前沿的科技投资。(完) (编译 张明钧; 审校 张涛)
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众议院议长莱恩 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选