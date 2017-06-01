《独家新闻》软银将让OneWeb和Intelsat的合并案破局--消息人士

路透5月31日 - 知情人士周三说，在无法取得卫星运营商Intelsat债权人的足够支持之后，日本软银将放手让其支持的卫星新创企业OneWeb和Intelsat的140亿美元合并案破局。

此项合并案破裂将是软银社长孙正义少见的挫败。Intelsat债台高筑，这笔复杂的合并案取决于其债权人能否接受债券折价。

三位消息人士说，Intelsat与债权人之间的协商在周三无果而终，而午夜就是债权人决定是否接受债券互换的截止时间。OneWeb和Intelsat已经三度推迟债权人做决定的时间，还加码了更优渥条件，但这次不会再展期。

OneWeb和Intelsat最快可在周五终止合并案。但消息人士们提醒说，部分债权人仍有可能在周四尽最后努力来挽救本案。

软银、OneWeb和Intelsat均不愿置评。(完) (编译 李婷仪 审校 龚芳)