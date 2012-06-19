独家：网络银行盗窃软件日益复杂

路透旧金山6月18日电（记者 Joseph Menn）---研究者称，盗取银行账户存款最常见、最危险的两种软件已被升级，黑客无需操控，就可自动将钱转出。

日本网络安全公司趋势科技（Trend Micro）(4704.T)调查人员称，SpyEye和Zeus两种程序的最新变种已一次性从一个账户盗走1.3万欧元，而且程序正处於初步应用阶段。

趋势科技副总裁凯勒曼（Tom Kellerman）告诉路透，其公司研究人员已发现，德国、英国和意大利多家金融机构遭新软件攻击。这很令人担忧，因为欧洲的银行防范技术普遍优於美国，凯勒曼称，新程序跨越大西洋在所难免。

新代码或导致账户失窃金额大幅增加，并促使银行和犯罪集团之间多年来的“军备竞赛”升级。这些犯罪集团时常位於东欧。

凯勒曼说，这将造成巨大影响，尤其适逢美国人开始用手机支付之时，“这种攻击工具将带来银行盗窃的新时代”。

用户登录银行或其它敏感网站时，新程序利用网页植入技术，生成新的进入页面，除了要求受害用户提供银行账户和密码，还要求其提供ATM卡号。用户输入的内容随即被黑客获取，稍後用於登陆和转账到同伙账户。（完）

编译：黎黎 发稿：程芳

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