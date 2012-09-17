大力发展网络消费 促进国际品牌合理定价--中国官员

中信证券对其子公司中信证券投资增资110亿元 扩业务规模
路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
路透北京9月17日电---在外需短期看不到光明之际,稳投资、促消费成为中国推动经济增长重要力量.中国商务部部长助理房爱卿认为,扩消费需多管齐下,除加快政策制度建设外,还应大力发展网络消费,并通过促进国际品牌合理定价来减少消费外流.
"(国内)消费需求还蕴藏着巨大潜力,"人民日报周一报导援引他的话称,扩大消费面临城镇化进程加快,网络、信用以及服务消费潜力大的四大机遇.
房爱卿指出,未来将大力发展网络消费,鼓励汽车等耐用消费品以及教育、旅游等领域创新信用消费模式.
"通过引入品牌和渠道竞争促进国际品牌合理定价,实现境内与境外两个市场、中国与国际两种品牌、传统与新型两类渠道价格'剪刀差'的缩小,减少消费外流,"他说.
同时,还要着力完善有利於扩大消费的现代流通体系,并通过打造公共服务平台,促进供需对接、引导科学消费.
房爱卿认为,从长远看,扩大消费需要努力构建扩大消费的长效机制,完善收入分配制度,扩大社会保障覆盖面,加强市场流通体系建设等等.
虽然整体经济放缓,但上半年中国消费市场仍有不少亮点.上半年消费实际增速比国内生产总值(GDP)增速高出3.4个百分点,最终消费对GDP的贡献率为57.7%,超过投资8.3个百分点,是2002年以来消费对经济增长的贡献率首次超过投资.(完)
--发稿 乔艳红; 审校 黄凯
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
路透上海/北京2月17日 - 人民币兑美元即期周五缩量收跌，中间价则大涨逾170点至逾三周新高。交易员指出，今日油盘购汇较多，加上区间低买高卖继续主导市场，汇价大幅下跌；料短期继续在6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透上海2月17日 - 中国上海证交所周五表示，近期俄罗斯铝业联合公司（UC RUSAL）已向上证所提交了非公开发行不超过100亿元公司债券挂牌转让的申请，上证所已依规对其挂牌条件进行了确认，并于近期出具了无异议函。这意味着俄铝熊猫债已具备发行条件。