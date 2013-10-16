电子商务盛行促中国零售物业转型--仲量联行

路透上海10月16日 - 电子商务在中国的越来越流行，令服饰等实体商铺更多成为试衣店，这种现象对零售物业的影响不断凸现。仲量联行周三指出，上海不少购物中心已推动租户调整，提高餐饮等体验类产业商铺比重。

仲量联行认为，电子商务的崛起将加速低端散售购物中心的衰落，那些能以娱乐、服务等体验式消费为着重点，适时调整租户组合、商场设计的持有型购物中心将成为市场赢家。

仲量联行大中华区零售地产部总监邓汝舜指出，“即使是成熟的商场也将感到越来越大的压力，促使业主重新进行租户调整并为消费者带来更多餐饮、娱乐和服务等优质体验。”

他介绍说，在上海的大型购物中心里，餐饮业商铺面积占比原本普遍在25%左右，但目前有些购物中心已提高到40%左右。因为消费者现在外出，无论是逛街还是商务会谈，餐饮已逐渐成为必不可缺的消费。而原本大型商场中的第一大商铺需求--服饰业，其商铺面积占比正不断萎缩，由原本普遍的五成降至三四成。

至2020年，中国电子商务市场预计将达到1万亿美元。据艾瑞咨询估计，2012年服饰销售已成为所有网购业态之首，达3,188亿元人民币。而据一些服饰公司统计，网络销售已占中国整体服装销售市场约15%份额，且这一比例仍在持续上升。

仲量联行最近报告指出，简单便捷的网购虽然不会使实体零售业消亡，但某些零售业态将失去其竞争力，其中风险最大的一类要数那些低价且高度分散无品牌的大众服饰。这意味着典型的低端散售型购物中心将最先受到冲击，将面临大量租户被市场竞争所淘汰。

中国一、二线城市的郊区和三、四线城市的市中心拥有大量此类散售型购物中心。在过去的几个季度，中国低端散售型购物中心饱受低客流和高空置率之扰。

报告亦建议，区域性购物中心可以采取一些防御性措施，例如减少网购中流行的品牌和业和业态；增加电影院、KTV、健身馆、沙龙、特色餐饮等体验类设施；增加一些主题化空间，例如儿童游乐区；提供便捷的停车位和便利交通。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。