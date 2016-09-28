联络互动拟斥资17.7亿元 控股美国第二大电商网站

路透上海9月28日 - 中国联络互动信息科技股份有限公司(002280.SZ)周二晚宣布，拟以现金收购美国第二大电商网站Newegg.Inc的55.7%权益，标的资产交易价格为26,417.42万美元，折合人民币约17.7亿元，以加快公司进入智能硬件领域的步伐。

该公司公布的预案显示，将通过支付现金方式购买Newegg的1,327.32万股股份，包括A类普通股490,706股、A系列优先股12,782,546股，同时并认购增发的AA系列优先股2,487万股。交易完成后，Newegg将成为公司控股子公司。

联络互动并称，基于“自生长和合作生态圈建设”战略规划，本次交易拟购买的核心资产是电商渠道平台建设，不断完善平台建设既是提高公司平台竞争力的措施，也是生态圈建设的必要步骤。

因此，本次收购完成后，Newegg将大力支持国内智能硬件产业快速发展，带动中国优秀智能产品在全球市场销售，具体包括发布商品入驻和品控标准、举办世界级的新品发布、提供大数据服务以及成立国家馆等措施，定期为中国商品举办促销活动。

Newegg为美国规模最大的网上零售商之一，是目前IT/CE品类全美第二大的纯电子商务企业，具备强大的IT/CE类产品销售能力及市场影响力。其截至今年6月末净资产为29,843.76万元；1-6月营业收入、净利润分别为68.8亿元、-3,874.51万元。

联络互动自4月末起停牌，停牌前收报19.71元。因深圳证券交易所将对该公司本次发行股份购买资产相关文件进行审核，因此公司股票将继续停牌，待取得深交所审核结果后另行公告复牌事宜。（完）