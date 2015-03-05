香港《信报》：环球央行齐玩大富翁

（3月5日财经评论）

习广思

印度央行称，在有利的通胀数据公布后决定减息，亦对上周公布但尚未批准的政府预算感到满意。绝大部分银行及投行经济师预计，印度央行会维持利率不变，直至下月的央行会议，因为印度刚通过财政预算，政府或需要时间协调金融及财政政策的互补。

据调查，市场现时预期至年底，印度还会减息半厘，在新兴国家之中，暂时是继土耳其之后减幅最大。印度央行1月减息后，当月通胀率为5.11%，市场当时观望减息会否暂时停止，因为该行定出2016年通胀目标是6%，看来未有再减息的迫切性。因此，是次减息被认为是全球央行争相贬值，以应对货币战的一个行动，因为汇率偏高将影响出口竞争力，在当前的环球货币战中显得更重要。

另一个注意要点是，印度央行行长79年来首次更改央行的权限，提出通胀目标，以防止在政权交替时央行政策出现大幅变动或不协调。印央行行长拉詹（Rajan）曾指出，当前各国央行的货币政策政治化的倾向愈来愈严重。从上个世纪90年代以来，不少国家政府为了化解居民收入不平等，以及民众对未来不确定的焦虑和不满，纷纷采取过度宽松的信贷政策，因为这是一条障碍最少的路，它不会如收入再分配的税收制度改革那样造成巨大争议。而且，这种过度信贷扩张政策，不仅可推高房价及各种资产价格，也可以增加住房持有者财富增长的幻觉，又可拉动其他消费。

正如日前骏利资产管理基金经理BillGross撰文《金融必杀技似玩大富翁》指出，现代央行正以大举印钞方式制造充盈的库房，以供玩家继续进行大富翁游戏，央行行为绝对没有什么独立性可言，任何政策改动，加息定减息，政治决定多于独立金融决定。造成当前印钞放水潮流，多得联储局前主席贝南奇在金融海啸之后推出几轮QE，现在美国经济已从当年深渊率先复苏过来，欧洲央行还不将QE视为灵丹妙药？

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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