中国允许固定资产加速折旧相当于一次大规模减税--申银万国

路透上海9月25日 - 中国国务院周三召开的常务会议称要完善固定资产加速折旧政策。申银万国最新报告称，允许固定资产加速折旧，其效果相当于一次大规模减税，可降低企业税收负担。

报告指出，企业若少提折旧，会增加应纳税所得额，当期交纳的所得税也会上升；若多提折旧，会加大成本费用减少利润，从而使当期所得税减少。在同样的所得税额的背景下，如果所得税更多分布在远期，贴现之后的实际税负就会减少。也就是说，折旧能够起到抵减税负的作用，这被称为“折旧抵税”或“税收挡板”。

此次政策对生物、计算机、信息服务等新兴产业实行加速折旧方法，这意味着政策在减税同时希望对调结构进行引导，加大对创新、技术改造的支持和对战略新兴产业的扶植。

减税一直是本届政府一以贯之的政策之一，能够温和刺激固定资产投资，比较符合微刺激的特征。新一届政府在逆周期政策上一直避免通过简单扩大货币供给和加大固定资产投资来进行，而更希望通过减税、简政放权等市场化的微刺激方式来进行。

“对于微刺激政策，我们认为尽管其短期效果并不显着，但是随着政策的不断积累，它一定会对实体经济产生积极影响。”报告指出。

周三的国务院常务会议确定,所有行业企业今年1月1日后新购进用于研发的仪器、设备，单位价值超过100万元人民币的，可按60%比例缩短折旧年限，或采取双倍余额递减等方法加速折旧；对所有行业企业持有的单位价值不超5,000元的固定资产，允许一次性计入当期成本费用在税前扣除。

此外，生物药品制造业，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业等行业企业，今年1月1日后新购进的固定资产，允许按规定年限的60%缩短折旧年限，或采取双倍余额递减等加速折旧方法，促进扩大高技术产品进口。根据实施情况，适时扩大政策适用的行业范围。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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