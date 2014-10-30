我们正面对通缩的新时代！--今周刊「老谢开讲」

第一轮法国大选后市场风险偏好上升--FXTM富拓
由于中间派人士马克龙晋级法国大选第二轮，金融市场走势向好。被视为对市场有利的马克龙在第一轮投票中胜出缓解了有关反建制党派赢得大选的一些风险，欧元飙升至1.0930美元上方的五个月新高。不过，尽管风险偏好短期内支持欧元，但如果5月7日第二轮投票前不确定性再度上升，欧元涨势将受到抑制。市场对马克龙当选下一任法国总统的预期在上升，但勒庞像特朗普那样出人意料获胜的潜在威胁仍使欧元面临下行风险。
(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自10月30日出版的当期「老谢开讲」专栏)
如果大家不健忘的话，应该都记得二○一三年马英九总统掀开油价大涨的序幕，为了解决台电亏损破产的问题，台电的电价连续两阶段涨价，中油也改采浮动机制，将中油的汽油售价拉到与国际水平连结的水准，油电双涨带动台湾物价百业沸腾，各项民生消费品也跟着连续飙涨。
另一方面，○八年金融海啸后，美国联准会(Ｆｅｄ)实施ＱＥ(量化宽松货币政策)，全球主要四大经济体全都跟进。大家都认为全世界印了那么多钞票，原物料应该会大涨特涨，尤其是中国十三亿人口的庞大需求，全球可能出现通货膨胀危机，物价可能会涨到失控的地步。但最近全球经济似乎往相反的方向在发展，不但通膨没见到，反而看到一些通缩的迹象。
研究机构Capital Economics指出，目前有四大因素拖累市场，包括金属价格疲软、欧洲颓势再现、地缘政治因素及油价重挫，全球经济面临危险的转捩点。
**稀有金属、非铁金属全部走跌**
目前代表物价的综合指标ＣＲＢ指数跌到二七○点左右，ＣＲＢ指数最高一度涨到四七九点，单看这个指标距最高点则仅及四三．六％。如果大家仔细检视各项物价的变化，会发现各项商品与原物料在这两、三年来是一个跌势。
首先来看一度有避险英雄之称的贵金属，黄金从一九九九年的二五一．九七美元展开疯狂大涨势，二○一一年涨到一九二三．七美元，从此金价进入漫长的跌势，去年一度跌到一一八一．○五美元，中国大妈在一五○○美元进场抢黄金，但仍不敌金价回档的卖压。
另一个是白银，一九八○年莱特兄弟炒白银，一度将白银炒高到五十．五美元，后来白银崩盘，莱特兄弟破产。等了三十年，白银涨势再起，二○一一年白银又飙升到四十九．七五美元，恰好与八○年代的五十．五美元，在长线趋势上形成Ｍ头走势，如今白银又回落到十七美元左右。另一个是白金也一度炙手可热，曾大涨到一九一二．二美元，如今也跌落到一二五○美元左右，这是有避险功能的稀有金属走势。
其他非铁金属在中国是世界工厂的强大需求时代，各项金属价格都创下十分惊人的涨幅，最具代表性的是不锈钢原料之一的镍价。镍的天价出现在○七年，每公吨一度涨到五一八○○美元，○八年崩盘后跌到八八五○美元，跌幅将近八三％，后来镍价一度反弹到二八七五○美元，如今在一六八○○美元上下，跌幅十分沉重。
在中国是世界工厂的年代，各项非铁金属都曾出现飙升的纪录，像是铅价最高涨到三四八一美元，最惨跌到八五二美元，今年徘徊在二○○○美元左右；铝价最高涨到三三八○．一五美元，后来也惨跌到一二七九美元，如今也在二○○○美元左右；需求最频繁的铜，一○年最高涨到一○一九○美元，目前约在六七五○美元左右，大约下滑三成。
当中国不再是世界工厂，非铁金属已经很难再回到从前，这当中最具代表性的是铁矿石的行情。二○○○年以后，中国变成世界工厂，中国钢铁厂全力扩厂，造成澳洲铁矿石价格不断飙涨，一一年铁矿石每吨最高曾经涨到一八九．三美元，这是中国需求的最巅峰，此后，铁矿石报价每况愈下，如今每吨报价跌到七十八．六美元，跌幅达五八．三％。
从铁矿石报价可以看出钢铁业荣枯，中国全力扩厂效应，造成产能过剩，如今进入漫长调整，这当中还伴随着另一项指标，那就是燃煤价格。当中国是世界工厂时，全世界抢煤，煤价一路飙升，中国也创造出很多山西煤矿大亨，内蒙古更出现鄂尔多斯传奇。
但是这几年煤价颓势令人惊奇，澳洲昆士兰熟煤价格从最高的三六五．八三美元跌到一一二．七五美元，跌幅将近七成；最近中国为了拯救煤产业，十月十五日起开始提高燃煤关税，各项煤产品增加六至八％的关税，近日煤价每吨调高二十五至三十美元，与煤有关的企业，股价无不惨跌。例如内蒙古的南戈壁股价从一三○．九港币跌到四．三八港币，过去是绩优企业的兖州煤业从三十二．九五跌到四．九一港币，中国神华从四十二跌到十八．一港币，其他二、三线煤矿公司股价跌幅更是惊人。
过去铁矿石与燃煤最兴盛时，国际散装轮景气大好，用来表现运价的波罗的海指数︵ＢＤＩ︶在○八年一度写下一一七九三的历史高点，但随着煤与铁矿石的价格崩跌，如今ＢＤＩ指数一度跌到六四七点，不论是ＢＤＩ或ＢＣＩ都跌到大家不敢相信的地步，这些年很多散装轮的企业都到了卖船求生的地步。
原物料大跌也造成全球风水轮流转的效应，这三年受益最大的，是原来使用煤为大宗原料的火力发电厂，像是韩国电力公司获利大幅成长，股价大涨三倍，中国在香港上市的中国电力、华润电力、华能国际、大唐国际电力股价纷纷大涨。
台电曾经亏损累累，但今年已出现转亏为盈的讯号，其实发电成本的燃煤已跌了七成，火力发电厂获利空间加大，台电若能改善经营绩效，或许马英九总统也可以宣布台电降电价，也许还可以扭转低迷已久的声望。
**油价直直落，意味全球经济降温**
今年油价直直落，让各方感到意外。西德州原油从每桶一○八美元左右回落，最低跌到八十．三五美元，北海布兰特原油从一一六．五美元回落到八十三．三七美元，都回档将近三成。而与美国人日常生活相关的汽油售价，每加仑从最高的三．六三美元急跌到二．一二八美元。受惠于页岩气开发，美国天然气价格从每立方公尺十三．六九四一度跌到二．九美元，跌幅近八成，目前也只有三．六五美元。
油价走低最直接的原因是需求转弱，意味全球经济降温，但另一项因素是美国页岩油比预期发展更顺利。根据美国能源局预估，十一月美国页岩油供应大幅成长，每天的页岩油产能增加十．六万桶，到十月上旬，美国每日原油生产已达八八八万桶，明年每日产能可达九五○万桶，美国自产原油比率提高，也降低了原油进口量。
○五年美国原油有六成是由国外进口，去年跌到三二％，到了一五年会降到二一％，美国预计一七年会成为石油输出国，美国不再进口原油，将进一步削减贸易逆差，改善国际收支，会造成美元更强势，而美元强势则压抑了油价，这是个循环宿命。
今年油价下跌从美元强力上涨带动，加上产油国未减产，沙乌地阿拉伯已表示接受石油每桶八十美元的报价，其后伊朗也跟进降价，加重油价跌势，而攻占伊拉克油田的伊斯兰国贱售石油给伊拉克油商，也加剧了石油跌势。
按过去产油国生产成本来看，每桶八十二美元的油价，才能让产油国维持财政平衡，而页岩油每桶开采成本约七十至八十美元，最近油价下跌，美国各类原油探勘股跌幅都很重，看起来油价会在八十美元附近找到支撑，不过欧美联手经济制裁的俄罗斯，可能让油价在低档徘徊一阵子。
今年油价大跌，首当其冲的是俄罗斯经济，俄罗斯卢布已贬值到四十一．一三三兑一美元，今年俄罗斯股市已重挫二八％，是今年下跌最惨烈的市场，主要原因是石油为俄罗斯最大经济支柱，一旦油价下跌，俄罗斯经济将雪上加霜。
油价下跌是影响ＣＲＢ指数下挫的主因之一，不过过去几年炙手可热的软商品，这几年跌幅也十分惊人。例如，玉米过去也被拿去制造生质能源，玉米每英斗一度大涨到八四三．七五美分，如今大约在三五○美分左右，跌幅逾六成；小麦也从○八年的一三三四．五美分急跌到四二五．五美分，目前大约是五二六美分，从高档算下来，跌幅也高达六成。
**国际软商品供给仍充裕，价格跌跌不休**
全世界人口快速增加，理论上这些软商品易涨难跌，但是国际供给仍充裕，造成价格跌跌不休，连糖价也从每磅三十六．八美分跌到十六．一六美分，这些民生日用品价格大幅下跌，让全世界政府不必担心物价问题。只是这些软商品经常有价格僵固性，例如小麦跌价，面包应降价；黄豆大跌，豆腐、豆浆应降价，但市况并非如此。
所以眼前情况来看，全球原物料繁荣景象应已回不来了，首先是ＱＥ退场，美国开始回收资金，过去资金满天飞舞的时代不再，原物料不易再出现资金推波助澜、热钱炒作的大行情。况且，美元强势时代正式来临，美国开发页岩油造成汽油、天然气价格大跌，美国将从石油最大进口国一跃成为石油净输出国，美国改变贸易逆差结构，将进一步推升美元，美元走高，又促使以美元计价的原物料价格走跌。如果美元长期强势，原物料的空头可能会持续很久。
二是中国已正式结束生产基地的角色，不再是原物料价格推动者，可从中国钢铁业衰退看出端倪。这次煤、铁矿石，或者是波罗的海运价指数ＢＤＩ的长期跌势，都与中国有密切关系。
三是若欧元区经济未有效改善，日本经济也看不到曙光，中国调结构，未来经济调整路漫长，全球四大经济体只有美国一盏明灯，原物料很难出现大的需求潮，长期可能在低档震荡。
从ＣＲＢ的走势来看，过去ＣＲＢ指数一直在二○○点以下震荡，到了中国成为世界工厂，ＣＲＢ指数才出现奔腾的飙升行情，现在ＣＲＢ回落到二七○点。这是原物料价格回归合理化的现象。原物料若长期在低档，冲击最大的会是过去受益原物料大涨的资源生产国，像是俄罗斯、巴西、阿根廷、澳洲、纽西兰、南非、加拿大，这些资源大国经济会出现较大调整，近半年来，澳币、纽币、加币、南非币，这些炙手可热的货币，都出现不小的跌幅。
反观资源使用国可能是原物料跌价的受益者，台湾也是原物料使用较多的国家，像煤价大跌，让全世界电力公司股价暴涨；石油大跌，压抑了石化产业，石化股受压抑，但占生产成本比重四至五成的航空公司却扬眉吐气了，过去台湾的华航、长荣航受油价大涨影响，经常出现亏损，未来油价在低档，航空业会是最大赢家。
原物料涨或跌，如同双刃剑，有赢家也有输家，原物料涨价的时代，产业容易出现上肥下瘦局面；现在原物料走低，正好倒转过来，未来会是上瘦下肥的时代，享受低原料的企业，获利空间可望提升，像台湾很多电子零组件，因为镍、金、铝与铜价下跌，成本可望减轻，若是经营绩效提升，企业营业利益率就会相对提高。未来我们可能面对的是从通膨预期转入通缩的年代！(完)
注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。
2.以上评论不代表路透立场。
(整理 董永年; 审校 曾祥进)
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由于中间派人士马克龙晋级法国大选第二轮，金融市场走势向好。被视为对市场有利的马克龙在第一轮投票中胜出缓解了有关反建制党派赢得大选的一些风险，欧元飙升至1.0930美元上方的五个月新高。不过，尽管风险偏好短期内支持欧元，但如果5月7日第二轮投票前不确定性再度上升，欧元涨势将受到抑制。市场对马克龙当选下一任法国总统的预期在上升，但勒庞像特朗普那样出人意料获胜的潜在威胁仍使欧元面临下行风险。
执政党太无能，在野党太危险，于是时势造英雄，成就了中间派的马克龙（Emmanuel Macron）一跃而成为法国人的希望所在。
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。