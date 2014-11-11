《信报》：经济新常态堵放水之门

（11月11日财经评论）

习广思

国家主席习近平在APEC峰会上发言，并首次提及亚太梦，冀把东方经济体拉拢起来；同时，他承认中国经济有风险，但没有什么可怕，把中国经济放缓趋势描述成中国经济的“新常态”，包括从高速增长转为中高速增长。习近平的讯息是减低经济放缓的杀伤力，又暗示政府可出手稳增长，但不要指望大规模放水。习近平指出，“新常态”将为中国带来新发展机遇，虽然经济增长放缓，但实际增量仍然可观，即使增长7%左右，无论是速度还是体量，在全球仍名列前茅，经济增长更趋平稳，增长动力更多元。

以目前的战略和政策储备，中国有信心、有能力应对各种可能出现的风险，中国正协同推进新型工业化、讯息化、城镇化、农业现代化，这有利化解各种成长的烦恼。中国经济更多依赖国内消费需求拉动，避免依赖出口的外部风险。另外，经济结构优化升级，令发展前景更加稳定。中国今年首三季消费对经济增长的贡献率超过投资、服务业增加值占比超过第二产业、高新技术产业和装备制造业增速高于工业平均增速、单位GDP能耗下降，习近平透过这些数据指出，中国经济结构质量更好，结构更优。还记得中国计划推出另类GDP，以计算综合各项就业、环保等因素的数据吗？目的是引导市场指向非数字性的经济增长指标。既然提出了“新常态”论，也就说明即使经济增长放缓至7%，也不要指望有大力的刺激措施。

上周市传人行放水，市场对此存在误解。人行2014年第三季度货币政策执行报告披露，人行9月创设了新的调控工具──中期借贷便利（MLF），通过MLF向银行系统投放基础货币7,695亿人民币。据人行权威人士解释说，MLF是中央银行提供中期基础货币的货币政策工具，对象是符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性银行，采取质押方式发放，并须提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债等优质债券作为合格抵押品。人行通过MLF向国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等，在9月及10月分别投放基础货币5,000亿人民币和2,695亿人民币，期限均为3个月，利率3.5%。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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