《信报》：经济新常态堵放水之门

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
（11月11日财经评论）
习广思
国家主席习近平在APEC峰会上发言，并首次提及亚太梦，冀把东方经济体拉拢起来；同时，他承认中国经济有风险，但没有什么可怕，把中国经济放缓趋势描述成中国经济的“新常态”，包括从高速增长转为中高速增长。习近平的讯息是减低经济放缓的杀伤力，又暗示政府可出手稳增长，但不要指望大规模放水。习近平指出，“新常态”将为中国带来新发展机遇，虽然经济增长放缓，但实际增量仍然可观，即使增长7%左右，无论是速度还是体量，在全球仍名列前茅，经济增长更趋平稳，增长动力更多元。
以目前的战略和政策储备，中国有信心、有能力应对各种可能出现的风险，中国正协同推进新型工业化、讯息化、城镇化、农业现代化，这有利化解各种成长的烦恼。中国经济更多依赖国内消费需求拉动，避免依赖出口的外部风险。另外，经济结构优化升级，令发展前景更加稳定。中国今年首三季消费对经济增长的贡献率超过投资、服务业增加值占比超过第二产业、高新技术产业和装备制造业增速高于工业平均增速、单位GDP能耗下降，习近平透过这些数据指出，中国经济结构质量更好，结构更优。还记得中国计划推出另类GDP，以计算综合各项就业、环保等因素的数据吗？目的是引导市场指向非数字性的经济增长指标。既然提出了“新常态”论，也就说明即使经济增长放缓至7%，也不要指望有大力的刺激措施。
上周市传人行放水，市场对此存在误解。人行2014年第三季度货币政策执行报告披露，人行9月创设了新的调控工具──中期借贷便利（MLF），通过MLF向银行系统投放基础货币7,695亿人民币。据人行权威人士解释说，MLF是中央银行提供中期基础货币的货币政策工具，对象是符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性银行，采取质押方式发放，并须提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债等优质债券作为合格抵押品。人行通过MLF向国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等，在9月及10月分别投放基础货币5,000亿人民币和2,695亿人民币，期限均为3个月，利率3.5%。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
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