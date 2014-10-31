香港《经济日报》：储局鹰派姿态 为政治多于经济

（10月31日社评）

美联储局昨晨会议后声明呈鹰派色彩，因出乎市场意料，美元滙价随即上升、环球股市添压。惟与其说储局姿态是出于经济原因，更可能是基于政治考量，现实是储局不急于加息。

储局最新的议息会议会后声明，既有市场预料之中，更具市场意料之外的内容。市场预料之中的，是储局宣布终止量宽买债计划，并保留将维持现行超低利率「相当一段时间」的说法。惟正因终止买债计划，加上外围如欧、日、中的经济减速、油价下跌等，外界原预期储局为稳市场情绪，会摆出中立甚至稍鸽姿态。

未料储局议息声明却亦表示就业市场向好，包括职位稳健增加、一系列指标显示劳动资源过剩情况逐步改善等。由于就业与通胀是储局决定何时加息的关键，市场遂认为声明反映储局偏向鹰派，遂猜测加息或会提前，如最大可能在明年第三季启动加息周期。

储局这次的鹰派姿态，相信有政经两重因素，尤以政治考量为重。经济方面，美国就业情况确在持续改善中，失业率已跌至5.9%，每月新增非农职位平均亦逾22万个；至于外围经济环境虽非无关痛痒，惟储局利率决策以美国本土经济情况为依归，除非外围变化明显威胁本土经济表现，否则对储局加息与否无甚影响。

个中底因很可能是政治压力。美国共和党一直不满储局不断量宽，认为埋下严重通胀祸因，故不但不断狠批储局，还提出立法加强审议储局的议案。

故对储局、对储局主席耶伦来说，最佳应对方法是反正距离需要加息还有一段时间，不妨摆摆鹰派姿态，先减政治话柄与压力。

储局将何时加息、加息步伐如何，当然十分重要，惟在政治压力影响下，外界对储局所摆姿态宜小心解读。何况在美国本身弱复苏、外围环境多变的情况下，耶伦亦只得走着瞧，故更具关注价值的，始终是美国经济数据尤其通胀与通胀预期走势。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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