香港《星岛日报》：退市暗涌多 “占中”添金融风险

《信报》：马克龙异军突起 中间派歪打正着
执政党太无能，在野党太危险，于是时势造英雄，成就了中间派的马克龙（Emmanuel Macron）一跃而成为法国人的希望所在。
（10月31日社评）
美国联邦储备局结束向市场注资买债，下一步将轮到加息，美元转强可能加速新兴市场资金流失，增加了本港股市和楼市风险，市场还要承受占领运动和不合作运动带来的政治风险，这阵子虽然没有剧烈震荡，却已是暗涌处处。
市场短期没有刮起飓风，署理财政司司长陈家强却已经看到美元上升的波动。美国经济转好，就业和消费信心改善，资金自然从各地新兴市场回流，促成美国经济加温，当刺激通胀快升到越过联储局的安心界綫，当局就会加息降温。
新兴市场经济本来受惠于全球资金泛滥，部分甚至出现过度投资和借贷的泡沫，现在却要面对资金流走、泡沫爆破可能产生的金融震荡，香港虽然对金融风险管制比较好，却未必能够独善其身，而在联系汇率机制下，不得不跟随美国加息，股市楼市都势将受影响。
际此经济环境，香港还要面对占领和不合作运动产生的政治风险，如果旷日持久，或者出现大规模暴力冲突或武力清场，难保不成为政治和金融动荡的触发点。
在这种政经气候下，沪港通这列股市直通车，即使万事俱备都要暂时停开，本来随直通车而来的放宽港人每天兑换人民币上限，亦「只闻楼梯响」，就毫不令人意外。
故此，即使沪港通有利两地金融经济长远发展，中央也要确保开通时机合适，目前香港政治持续不稳定，而法治环境又受到冲击，中央对推出涉及内地与香港金融市场的新措施，必须十分小心。
群众运动即使暂时收兵，也往往会卷土重来，菲律宾、泰国和乌克兰都如此，香港不会例外，加上议会的不合作运动，对法律和司法制度的漠视，政治动荡的阴魂将会长期徘徊不散，令金融市场的风险大增，若同时遇到外围暗涌，风暴随时骤然而至。正如金管局总裁陈德霖所言，香港多年努力建立的金融中心，会被政治动乱破坏于瞬间。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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执政党太无能，在野党太危险，于是时势造英雄，成就了中间派的马克龙（Emmanuel Macron）一跃而成为法国人的希望所在。
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