香港《文汇报》：尊重法治是主流 违法“占中”不得人心

《信报》：马克龙异军突起 中间派歪打正着
执政党太无能，在野党太危险，于是时势造英雄，成就了中间派的马克龙（Emmanuel Macron）一跃而成为法国人的希望所在。
（10月31日社评）
中大香港亚太所昨日公布的调查发现，有超过90%受访者同意法治是香港的核心价值，其次为公正廉洁及追求社会稳定，至于民主则排第九位。在民调中，认同法治是香港核心价值的选项高踞榜首，不仅说明尊重法治才是本港的主流民意，而且显示市民对非法「占中」极度担忧，希望警方依法结束违法「占中」。
香港被视为法治社会，拥有良好的法治精神，成为香港吸引外来投资的竞争优势，对保持香港国际金融中心的地位举足轻重。但是，「占中」打着「民主」旗号，肆意践踏法律，动摇香港的法治根基。「占中」发起人身为法律学者却知法犯法，鼓吹参与者违法瘫痪交通。大律师公会看不过眼，发表措词严厉的声明，直斥「占中」诋譭破坏法治精神，更形容香港法治「危如累卵，破在旦夕」。这正正反映出香港市民内心的深层忧虑。
「占中」破坏法治，对香港的种种负面冲击不断浮现，市民心急如焚，不得不奋起表达维护法治、反对「占中」的强烈意愿。
非法「占中」霸占交通要道长达个多月，各行各业和普罗市民饱受煎熬，这在世界上其他城市，都是不能容许的。外国都是以清场制止非法占领。现在香港市民的声音已经很清晰，沉默的大多数希望恢复秩序、维护法治，社会各界支持政府、警方尽快执法清场，依循法治结束「占中」。警方有责任维护法治，是时候顺应民意采取清场行动，维护公众安宁，保障公共安全和秩序，彰显法治精神。
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执政党太无能，在野党太危险，于是时势造英雄，成就了中间派的马克龙（Emmanuel Macron）一跃而成为法国人的希望所在。
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