香港《明报》：运动失控武力升级警民冲突恶果难料

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
（10月16日社评）
占领行动由示威者占领龙和道、警方驱散爆发警民冲突，到7名警员涉嫌以不当武力殴打示威者，事态显示抗争逐渐偏离理性和平非暴力，正在朝着武力升级方向发展。今次占领行动平和落幕的机率，种种迹象显示愈来愈低，情势发展，值得担心。
香港是法治社会，警员行使法律授予的权力，若示威者违法，应予拘捕检控，交由法庭按法律规定制裁。不过，这几名警员是否使用了不恰当武力，仍待警方的调查处理，警方务必大公无私，以公平、公正原则处理这宗打人事件，这样不单是向当事人，也是向整体社会交代。
龙和道清场，除了警员涉嫌殴打示威者一幕，武力升级还在其他方面显现出来。首先，示威者冲出龙和道、占领封路的行动，已知是由少数激进者透过互联网联络发动，其他人附和跟进。
其次，警方增援清场，示威者雨伞、眼罩等装备齐全，显示早就准备与执勤警员对抗，而雨伞等物件，作为盾以抵挡胡椒喷雾，同时也可作为武器发出攻击，这些举动在对抗中都显露出来。
警队的状态也值得注意。占领行动以来，警队表现出来的克制，不容否定。
据知，执勤警员配备了「随身拍」的摄录装置，警方可考虑整理出一些片段，在不激化局面情况下，适当公开，让前线人员的忍辱负重，为社会所知，或许可以纾解前线人员的受屈情绪。我们仍然寄望警队妥善应对今次群衆运动，使事态平和落幕，毋须外力介入，使香港免陷深渊。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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