香港《经济日报》：警民焦躁闷烧 增擦枪走火危机

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
（10月16日社评）
有警员前晚处理龙和道冲突时，疑殴打已被制服的示威者，惹公众譁然。事件凸显前綫警员在沉重压力下，情绪渐显不稳，且部分占领者图以更激行动宣泄，警民擦抢走火危机日增。
今次事件对正陷僵局的占领运动，恐火上加油。因不少市民对警方施放催泪弹、执法公正等问题，仍气愤难平，警民关系旧患未癒，现又添更大伤口，除恐推高占领者以至不少市民对警队与港府的不满，事态更难降温，并打乱警方清场部署，令死结愈打愈紧。
平情而论，警察亦常人，情绪起落实人之常情。惟公众对警队期望极高，警员行使警力时必须有极高心理质素，执法不偏不倚、光明磊落。故今次事件，实令公众极感失望。
警方以至港府高层，除必须严肃查处事件，有责必惩，以彰警队纪律。惟更关键是正视前綫警员备受极大心理压力的问题，警方及政府高层必须在心理辅导、人手与资源调配上，尽量为前綫警员减压。
龙和道冲突亦凸显占领运动失控的苗头日显。在僵局旷日持久下，部分示威者显得极焦躁，觉得牵头学生组织不够强硬，对港府施压不足，遂自发以更激烈的行为抗争，甚至不惜挑衅警察、引发冲突，以惹人注意，或推抗争行动升级。
要避免事态走向失控，警方、港府以至占领运动发起者必须正视上述危机，设法降温。更关键是官民应将尽快促成对话作当前首务，寻求理性对话空间，避免各方在情绪牵引下擦枪走火，走向悲剧收场。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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