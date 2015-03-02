香港《经济日报》：人行再减息 预防针变积极宽松

（3月2日社评）

人民银行在周末突减息，相比去年11月的预防性减息，现时内地正面对通缩、内需不振、经济活力弱等难题，经济下行压力续增，令人行对放松货币转趋积极，松货币手段势续来。

人行虽强调减息并非货币政策取向改变，惟相比去年11月的预防性减息，今次减息反映当局心态已变，由消极预防下滑转变为积极用宽松货币撑经济。

人行上次打减息＂预防针＂后，内地经济下行压力仍有增无减，令人行不得不跟进其他国家的央行，加入积极放松货币力撑经济的行列。惹人行担忧的应至少有三方面。

其一，通缩压顶。内地通缩阴霾已杀至埋身，人行去年11月减息后，内地物价跌势不单未止跌还加剧，1月份内地通胀跌至0.8%的5年新低，今年物价料易跌难升，不得不如欧日等国放水抗通缩，以免通缩成形，那经济更难救。

其二，内需续缓。今年撑经济不能靠外需，必须靠内部消费带动，但内地春节黄金周已呈＂旺丁不旺财＂的不妙势头，期内消费增长仅11%，较深受金融海啸打击的2009年春节的增长13.8%更差。在内地经济前景不明朗、人币持续弱势下，内需恐续趋缓。

其三，经济乏力。昨公布的官方2月份内地制造业采购经理指数（PMI）仅49.9，已连续第二个月低于50的盛衰分界线，若制造业续陷收缩，势冲击投资与就业，中央一向视就业为经济、社会稳定最重要指标，不容有失。

正因经济诸般负面压力持续发酵，人行不得不转守为攻，积极推更多宽松货币政策撑经济。虽然今次减息后，内地1年期贷款利率已降至5.35厘，逼近金融海啸时期的低位5.31厘，但今年内再减息一至两次机会仍高，而仍处高位的存款准备金率，调降次数可能更多。

除一刀切措施外，人行将更多采定向宽松措施救经济，此既免一刀切放水过度，又可主力扶持中央重视的行业，如近期多家城市商业银行等中小型金融机构获人行定向降准，以撑中小企与三农等经济薄弱环节，此将成宽松政策主力，以阻经济失速，跌出祸来。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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