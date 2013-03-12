OPEC维持2013年全球石油需求增幅预估

OECD支持日本维持量化宽松政策 但敦促警惕相关风险

路透东京4月13日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周四表示，日本央行应当继续实施量化宽松政策，直至通胀率超过其物价目标，但必须对该措施给资产价格和金融行业带来的风险保持警惕。