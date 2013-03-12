OPEC维持2013年全球石油需求增幅预估

IEA月报称全球油市接近平衡 产油大国减产与富国需求下滑相抵消
路透伦敦4月13日 - 国际能源署(IEA)周四称，在近三年的供应过剩之后，全球油市接近平衡，因为一些全球最大石油出口国的减产行动与富裕国家中长期需求下滑相互抵消。
路透伦敦3月12日 - 石油输出国组织(OPEC)周二表示，2013年全球石油需求增幅可能逊于预期，指因欧元区和美国存在经济风险。
OPEC在其月报中维持预估不变，仍预期今年全球石油日需求增长84万桶。
“不过仍面临大量下滑风险，”报告中称。“欧元区的不稳定可能导致一些地中海国家经济更进一步衰退。”
“且美国全面削减预算的潜在影响可能会累及全球经济，继而降低石油需求。”(完)
(编译 孙茉莉; 审校 王丽鑫)
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