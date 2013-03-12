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国际财经 | 2013年 3月 13日 星期三 07:16 BJT

OPEC维持2013年全球石油需求增幅预估

路透伦敦3月12日 - 石油输出国组织(OPEC)周二表示，2013年全球石油需求增幅可能逊于预期，指因欧元区和美国存在经济风险。

OPEC在其月报中维持预估不变，仍预期今年全球石油日需求增长84万桶。

“不过仍面临大量下滑风险，”报告中称。“欧元区的不稳定可能导致一些地中海国家经济更进一步衰退。”

“且美国全面削减预算的潜在影响可能会累及全球经济，继而降低石油需求。”(完)

(编译 孙茉莉; 审校 王丽鑫)

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