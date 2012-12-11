OPEC预计2013年石油产量有下行风险 沙特产量减少

路透维也纳12月11日 - 石油输出国组织(OPEC)周二表示,11月产量减少至进一步接近石油产量目标,沙特阿拉伯带头减产,并提醒受经济疲态影响,2013年上半年全球石油需求成长可能不佳.

OPEC在月报中称11月每日产量减少21万桶至3,078万桶.沙特阿拉伯告知OPEC其11月日减产23万桶,产量为每日949万桶.

OPEC报告公布次日该组织将在维也纳开会,报告中对前景并无重大调整.外界普遍预计该组织在周三开会时仍将维持日产量目标在3,000万桶.

报告维持2013年全球石油需求增长预估不变在每日77万桶,并预计明年对OPEC的原油需求平均为每日2,970万桶,和上个月预估一样,较2012年每日减少40万桶.

不过OPEC预计明年上半年对该组织的原油需求疲软,日均为2,925万桶.这表明若OPEC维持11月的产量,则库存会以每日约150万桶的速度增长.

该报告称,"全球经济疲软致使预测全球石油需求预估存在很大不确定性,且有下档风险,尤其是上半年."

OPEC表示,全球经济增速明年回升至3.2%将会整体支持市场.

报告称,"尽管有很大不确定性影响市场供需,但在不低估非基本面因素的可能影响情况下,来年经济展望改善应会帮助稳定石油市场."(完)

(编译 田建华; 审校 王丽鑫)

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