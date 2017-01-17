OPEC预计今年油市将恢复稳定 委内瑞拉希望油价升至70美元

路透加拉加斯1月16日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周一预计，今年油市将恢复稳定，油价强硬派委内瑞拉表示，希望未来数月原油价格升至70美元。

巴尔金都两个月内第二次前往加拉加斯，与委内瑞拉总统马杜罗举行会晤。巴尔金都之前高度赞扬马杜罗在产油国达成减产协议方面发挥了“感召”作用。

“我们仍乐观地认为，马杜罗总统2017年将全面及时地落实我们与非OPEC国家间这一历史性决定，2017年我们的经济形势将大幅改善，”巴尔金都在与马杜罗举行的新闻发布会上表示。

“近三年来我们一直在寻求的油市稳定将持续实现，这符合产油国、消费国的利益，也有利全球经济。”

根据2016年底达成的协议，OPEC、俄罗斯与其他非OPEC产油国合计将减产180万桶/日，初步进行六个月时间。

马杜罗表示，希望减产有助于推升委内瑞拉原油篮子在2017上半年达到每桶60美元，今年稍晚达到每桶70美元。过去两年，马杜罗派遣官员到世界各地就减产进行游说。

委内瑞拉是油价自2014年中期崩跌以来受影响最严重的国家之一，上周委内瑞拉石油在每桶44.82美元价位交投，2016年均价为35.15美元。

巴尔金都也表示，委内瑞拉与其新任石油部长Nelson Martinez将于OPEC与非OPEC的部长级委员会中扮演要角，此一委员会成立的目的在于监控产量。(完)