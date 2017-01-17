OPEC预计今年油市将恢复稳定 委内瑞拉希望油价升至70美元

（修正）日央行审议委员樱井真排除近期上调债券收益率目标的可能
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透加拉加斯1月16日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周一预计，今年油市将恢复稳定，油价强硬派委内瑞拉表示，希望未来数月原油价格升至70美元。
巴尔金都两个月内第二次前往加拉加斯，与委内瑞拉总统马杜罗举行会晤。巴尔金都之前高度赞扬马杜罗在产油国达成减产协议方面发挥了“感召”作用。
“我们仍乐观地认为，马杜罗总统2017年将全面及时地落实我们与非OPEC国家间这一历史性决定，2017年我们的经济形势将大幅改善，”巴尔金都在与马杜罗举行的新闻发布会上表示。
“近三年来我们一直在寻求的油市稳定将持续实现，这符合产油国、消费国的利益，也有利全球经济。”
根据2016年底达成的协议，OPEC、俄罗斯与其他非OPEC产油国合计将减产180万桶/日，初步进行六个月时间。
马杜罗表示，希望减产有助于推升委内瑞拉原油篮子在2017上半年达到每桶60美元，今年稍晚达到每桶70美元。过去两年，马杜罗派遣官员到世界各地就减产进行游说。
委内瑞拉是油价自2014年中期崩跌以来受影响最严重的国家之一，上周委内瑞拉石油在每桶44.82美元价位交投，2016年均价为35.15美元。
巴尔金都也表示，委内瑞拉与其新任石油部长Nelson Martinez将于OPEC与非OPEC的部长级委员会中扮演要角，此一委员会成立的目的在于监控产量。(完)
(编译 李爽/陈宗琦；审校 戴素萍/杜明霞)
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