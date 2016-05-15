焦点：OPEC认为2016年石油供应过剩扩大 因成员国产量激增

2010年2月16日，维也纳，图为opec总部大楼上的组织标识。 REUTERS/Heinz-Peter Bader

路透伦敦5月13日 - 石油输出国组织(OPEC)表示，全球石油市场供应过剩，并暗示今年过剩可能加剧，因成员国产量激增与其他国家产量减少相抵销。非OPEC国家的产量因油价下滑而受到冲击。

在伊朗制裁解除后，OPEC的供应量在升高，而与俄罗斯和其他非成员国因应供应过剩的冻产计划在上个月已以失败收场。

OPEC在月报中引用二手消息来源称，OPEC 4月产量为3,244万桶／日，较3月增加18.8万桶／日。根据路透对过去OPEC报告的检视，4月产量为至少2008年以来最高。

“基本上，供应过量将在持续，”OPEC在周五公布的报告中表示。“石油产量仍高”。

供应持续过剩可能打压价格，尽管油价已从1月的12年低位27.10美元回升至47美元，但仍仅是2014年中水准的一半不到。OPEC策略在2014年转变为保住市占率，造成油价跌势加剧。

油价下跌使得非OPEC供应大受打击，企业纷纷在全球推迟或取消项目。OPEC预测2016年非OPEC的供应将减少74万桶／日，主要是美国产油商带头减产，和上个月的预测差不多。

OPEC指称，可能导致较供应加剧下滑的因素，像是加拿大野火的冲击，这已造成产量下滑。其并称，非OPEC供应下滑的证据应该会导致明年市场走强。

“在美国以外，非OPEC产量也一直有下滑的迹象，这应该可能让全球油市在2017年转为净短缺。”

但OPEC供应量自2014年政策转变以来一路上升。2015年12月印尼重返OPEC，亦推升了总产量。

今年迄今，伊朗在推动增长。伊朗拒绝加入冻产行列，在沙特坚持伊朗加入下，使得4月17日的多哈会议无果而终。

OPEC维持今年全球石油需求将增加120万桶／日的预测不变。其认为2016年OPEC原油需求平均为3,149万桶／日，大致持平于上个月的预测。

该报告指出，如果OPEC继续以4月的速度生产石油，2016年将平均供应过剩95万桶／日，上个月报告预测为79万桶／日。(完)