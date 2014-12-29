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国际财经 | 2014年 12月 29日 星期一 10:14 BJT

OPEC应考虑减产以保护成员国利益--阿尔及利亚能源部长

路透阿尔及尔12月28日 - 阿尔及利亚通讯社(APS)周日援引能源部长Youcef Yousfi的话报导称，石油输出国组织(OPEC)应削减产量来拉高原油价格。另外，该国也不同意该组织的大型产油国让市场调节价格的立场。

“我们认为，OPEC应当通过下调产量来扞卫成员国的利益，”APS援引Yousfi的话报导称。

“OPEC大型产油国表示市场能够调节价格，我们对此并不赞同，”他说。(完)

(编译 洪曦; 审校 张荻)

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