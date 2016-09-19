OPEC秘书长称若在阿尔及尔达成共识 可能召开特别会议

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透阿尔及尔9月18日 - 阿尔及利亚国家通讯社APS周日报导称，石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都访问该国时表示，OPEC成员国在本月阿尔及尔的非正式集会若达成共识，将可能召开特别会议讨论油价。
巴尔金都表示，他对9月26-28日在阿尔及利亚的会议感到乐观。他先前曾说，OPEC与非OPEC产油国在阿尔及尔的讨论将是谘商，不会做出重大决议。
阿尔及利亚能源部长Noureddine Bouterfa上周称，OPEC和非OPEC产油国对于稳定油市的必要性有共识，并一直推动让油价维持在50-60美元左右。
“阿尔及利亚对阿尔及尔会议的参与国提案。经与我们伙伴谘商显示，大家对于稳定市场的必要性有所共识。这已是正面的信号。”巴尔金都称。
巴尔金都曾表示，OPEC并非求取明确的油价区间，而是寻求市场的稳定性。(完)
(编译 张若琪 审校 杜明霞)
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