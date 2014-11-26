焦点：OPEC海湾阿拉伯产油国达成一致 决定不减产

焦点：万一法国周日选举结果爆冷 欧盟并没有“B计划”--外交人士
路透布鲁塞尔4月21日 - 外交人士表示，如果法国两个反欧盟候选人在周日选举中双双挺进决胜轮投票，欧盟没有为此准备特别计划。这让欧盟只能静观其变，盼望中间派候选人获胜。
路透维也纳11月26日 - 石油输出国组织(OPEC)的海湾地区产油国周四不会提议减产，降低了OPEC联合行动以支撑油价的可能性。自6月以来，油价也跌去三分之一。
“GCC已达成一致，”沙特阿拉伯石油部长欧那密对记者表示，指的是海湾阿拉伯国家合作委员会(GCC)，包括沙特、科威特、卡塔尔和阿联酋。“我们坚信OPEC会取得统一的立场。”
海湾地区一产油国驻OPEC代表对路透表示，GCC已就不减产达成一致。三位OPEC代表分别对路透表示，他们相信OPEC不太可能在周四的会议上采取行动。之前俄罗斯称其不会协同减产。
鉴于美国页岩油兴起以及中国与欧洲经济成长放缓，导致油价跌破每桶78美元，这将是OPEC近年来最关键的一场会议。
单方面减产实际上意味着，OPEC将进一步把市场份额拱手让给美国页岩油业者。OPEC占全球石油产量三分之一。
如果OPEC周四决定不减产，持续目前的供应水准，那表示实际上将展开一场价格大战，由于沙特与其他波斯湾地区产油国外汇储备庞大，料能经受得住。而诸如委内瑞拉或伊朗等其他成员国，将远更难承受此般竞争。
1919 GMT，布兰特原油期货LCOc1下跌0.73美元，报每桶77.60美元。
欧那密周三稍早表示，预期油市“终究会自行回稳，”他在周二与非OPEC会员国俄罗斯进行会谈，对于联合因应全球石油供应过剩，并未达成任何承诺。[nL3S0TF5WR]
阿联酋站在欧那密一边，称油价将很快持稳，同时还对非OPEC国家加大施压。
“这不是一场需要恐慌的危机...以前(油价)也大跌过，”阿联酋石油部长Suhail bin Mohammed al-Mazroui对路透表示。
“供应过剩缘于非传统石油生产的发展...我认为每个人都需要为平衡市场作出贡献，不能只靠OPEC单方面，”他说。
伊朗石油部长Bijan Zangeneh表示，一些OPEC成员国正在加紧争夺市场份额，但不包括伊朗。
“某些OPEC成员国相信，现在是守住市场份额的时候...市场中所有专家都确信供应过剩，明年情况还将更加严重，”他补充说。
OPEC代表和观察人士透露，该组织可能选择继续维持目前产量水平，但强调必须更好地遵守产量上限，同时还将同意，若油价持续下滑将召开特别会议。(完)
(编译 李爽/陈宗琦/郑茵 审校 张荻)
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路透布鲁塞尔4月21日 - 外交人士表示，如果法国两个反欧盟候选人在周日选举中双双挺进决胜轮投票，欧盟没有为此准备特别计划。这让欧盟只能静观其变，盼望中间派候选人获胜。
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