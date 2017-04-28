分析：OPEC减产推高亚洲对北海原油的需求 中国成为第二大消费国

资料图片：2014年2月，英国石油公司(BP)在北海的一座石油生产平台。 REUTERS/Andy Buchanan

路透伦敦/新加坡4月28日 - 石油输出国组织(OPEC)的减产行动令亚洲对欧洲石油的需求创下纪录，并使中国成为了北海原油第二大消费国，因中东产油国对中国的石油供应减少。

亚洲国家对北海原油的需求增长，主要源于北海原油较中东石油价格升水在下降，如果这种有利的价格环境持续下去，对北海原油的需求或将保持到OPEC减产协议到期以后。

汤森路透Eikon数据显示，今年初至4月底，中国进口北海原油近3,800万桶，上年同期仅为800万桶左右。

目前，中国的北海原油消费量仅次于英国；英国是北海原油的第一大消费国，今年初到4月底已买入4,970万桶。2016年1月-4月，中国的北海原油进口量在全球排名第七位。

OPEC、俄罗斯及其他非OPEC产油国同意在今年上半年减产180万桶/日，以拉抬油价并降低全球库存。

但在库存仍居高不下的情况下，海湾及其他产油国纷纷表示，减产行动可能延长至12月，令亚洲买家又多了个寻找新供应商的诱因。

“在苏伊士东部，原油供需状况看来将较上年同期更加吃紧，这种情况将一路持续到2017年底，”FGE分析师James Davis指出。

“从供应面的角度看来，我们猜想将出现把北海原油运往亚洲的需求。”

OPEC成员国不愿将市场份额拱手让给美国页岩油业者，因而持续将官方售价维持在低档，且动用原油库存供应客户所需。

但他们倾向于削减含硫量更高、价格更便宜的中质原油的产量，同时保持含硫较低的轻质原油的产量。轻质油的售价通常更高。

随着市场上的中质原油减少，这种原油的价格已上涨，导致北海原油与中东原油的升水收窄至2010年以来最低。

**北海原油更符合亚洲炼厂的要求**

北海布兰特原油与迪拜指标原油的升水，已从11月底OPEC宣布减产时的每桶2.50美元降至0.5美元以下。迪拜指标原油跟踪中东的中重质原油。

“北海原油继续流入亚洲，鉴于当前的价格结构，现在应该会有更多北海原油流入，”一家北亚炼油厂的交易员说。

中国海关数据显示，3月份进口北海原油变得更加划算，显示出每桶油进口成本为56.70美元，低于自阿联酋每桶57.80美元的进口成本，尽管阿联酋距中国比苏格兰北海海岸离中国要近8,000英里。

“北海原油较合韩国的胃口，但如果价格合适，中国也大可以去享用，”新加坡一位交易商称。

其他因素也在鼓励亚洲消费国寻求新的供应来源。由于油价走软，中国国内产油量已经下降，而这一全球最大汽车市场的炼油活动则在不断扩张。

汤森路透Eikon数据显示，整体而言，2017年亚洲炼油产能将净增45万桶/日，相当于在当前近2,900万桶/日亚洲总炼油能力基础上新增1.5%。

“我们预计进口将继续录得同比增幅，因为布兰特-迪拜价差较窄...鼓励亚洲购买大西洋盆地原油，”Energy Aspects在一份报告中称，但指出今年第一季中国已“明显超买”原油。

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流入中国的北海原油规模及布兰特/迪拜升水 tmsnrt.rs/2ps37Fr (完)