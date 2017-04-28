分析：OPEC减产推高亚洲对北海原油的需求 中国成为第二大消费国

焦点：白宫提议出售美国一半战略石油储备 将削弱OPEC减产行动
路透新加坡5月23日 - 美国总统特朗普提议出售美国一半战略石油储备的方案周二令能源市场大呼意外，因为这与石油输出国组织(OPEC)控制供应以抬高油价的行动背道而驰。
路透伦敦/新加坡4月28日 - 石油输出国组织(OPEC)的减产行动令亚洲对欧洲石油的需求创下纪录，并使中国成为了北海原油第二大消费国，因中东产油国对中国的石油供应减少。
亚洲国家对北海原油的需求增长，主要源于北海原油较中东石油价格升水在下降，如果这种有利的价格环境持续下去，对北海原油的需求或将保持到OPEC减产协议到期以后。
汤森路透Eikon数据显示，今年初至4月底，中国进口北海原油近3,800万桶，上年同期仅为800万桶左右。
目前，中国的北海原油消费量仅次于英国；英国是北海原油的第一大消费国，今年初到4月底已买入4,970万桶。2016年1月-4月，中国的北海原油进口量在全球排名第七位。
OPEC、俄罗斯及其他非OPEC产油国同意在今年上半年减产180万桶/日，以拉抬油价并降低全球库存。
但在库存仍居高不下的情况下，海湾及其他产油国纷纷表示，减产行动可能延长至12月，令亚洲买家又多了个寻找新供应商的诱因。
“在苏伊士东部，原油供需状况看来将较上年同期更加吃紧，这种情况将一路持续到2017年底，”FGE分析师James Davis指出。
“从供应面的角度看来，我们猜想将出现把北海原油运往亚洲的需求。”
OPEC成员国不愿将市场份额拱手让给美国页岩油业者，因而持续将官方售价维持在低档，且动用原油库存供应客户所需。
但他们倾向于削减含硫量更高、价格更便宜的中质原油的产量，同时保持含硫较低的轻质原油的产量。轻质油的售价通常更高。
随着市场上的中质原油减少，这种原油的价格已上涨，导致北海原油与中东原油的升水收窄至2010年以来最低。
**北海原油更符合亚洲炼厂的要求**
北海布兰特原油与迪拜指标原油的升水，已从11月底OPEC宣布减产时的每桶2.50美元降至0.5美元以下。迪拜指标原油跟踪中东的中重质原油。
“北海原油继续流入亚洲，鉴于当前的价格结构，现在应该会有更多北海原油流入，”一家北亚炼油厂的交易员说。
中国海关数据显示，3月份进口北海原油变得更加划算，显示出每桶油进口成本为56.70美元，低于自阿联酋每桶57.80美元的进口成本，尽管阿联酋距中国比苏格兰北海海岸离中国要近8,000英里。
“北海原油较合韩国的胃口，但如果价格合适，中国也大可以去享用，”新加坡一位交易商称。
其他因素也在鼓励亚洲消费国寻求新的供应来源。由于油价走软，中国国内产油量已经下降，而这一全球最大汽车市场的炼油活动则在不断扩张。
汤森路透Eikon数据显示，整体而言，2017年亚洲炼油产能将净增45万桶/日，相当于在当前近2,900万桶/日亚洲总炼油能力基础上新增1.5%。
“我们预计进口将继续录得同比增幅，因为布兰特-迪拜价差较窄...鼓励亚洲购买大西洋盆地原油，”Energy Aspects在一份报告中称，但指出今年第一季中国已“明显超买”原油。
北海原油流入亚洲 reut.rs/2q6pDo4
北海原油最大购买国 tmsnrt.rs/2oCq89o
流入中国的北海原油规模及布兰特/迪拜升水 tmsnrt.rs/2ps37Fr (完)
(编译 王琛/龚芳/汪红英/刘秀红；审校 张荻/高琦/许娜/艾茂林)
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