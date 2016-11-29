OPEC减产会议在即 亚洲买家或转向从其它产油区进口

路透新加坡/东京11月29日 - 石油输出国组织(OPEC)或将自2008年以来首次达成石油减产协议。这可能会提振油价，不过也有可能令其在亚洲遭受损失。这里的石油进口大国正在加大从其它国家进口石油，并表示不愿意支付更高的油价。

OPEC周三举行会议，以敲定减产协议，目的是支撑油价。自2014年以来，油价已经近乎腰斩。据汤森路透Eikon终端的船运数据，与此同时，从阿拉斯加、阿塞拜疆、北海等非OPEC产油区向亚洲的石油供给正在增加。

亚洲的买家正忧心忡忡地关注OPEC的动态，后者已公开表示力争支撑油价。亚洲的石油消耗量占到全球供给的三分之一。随着非OPEC国家石油供给陆续入市，亚洲买家表示如果OPEC制定的油价目标不合理，将考虑从新的卖家那里购买石油。

“对我们而言，目前的价格似乎对(买卖)双方都有利，”日本主要炼油商东燃通用石油的执行长Eiichiro Kitahara表示。

“我们公司计划避免过度依赖某个供应商，我们可能寻求新的(供应)机会，”Kitahara说道。

日本、中国和韩国的主要进口商与OPEC供应国保有长期关系，仅是OPEC的中东成员国就解决了亚洲三分之二的石油需求。

这些关系可能出现松动，因日本等国的炼厂热衷于将进口源多元化，以防过度依赖某一个供应国。目前日本约有90%的石油来自OPEC的中东成员国。

中国目前在挑战美国的全球最大石油进口国地位，中国减少对中东产油国依赖的努力已使OPEC的主要产油国--沙特将第一大石油供应国的地位输给了俄罗斯。Eikon数据显示，11月中东产油国在中国市场的份额已从1月的50%下降到了11月的46%。(完)