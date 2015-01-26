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亚洲 | 2015年 1月 26日 星期一 20:40 BJT

国际油市：OPEC秘书长认为油价或已触底，很快将回升

路透伦敦1月26日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里周一称：

* 认为油价可能已经触底，很快将回升

* 在被问及沙特新国王的石油政策时，称认为“将一切如常”

* 如果没有足够的投资，三四年后油价可能达到每桶200美元(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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