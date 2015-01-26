版本:
中国
货币新闻 | 2015年 1月 27日 星期二 07:48 BJT

更新版 1-路透专访：OPEC秘书长称油价可能很快反弹，警告称未来油价或大涨

* OPEC秘书长称油价可能很快反弹

* 预计不会很快与非OPEC国家商谈减产问题

* 警告称如果投资过低，未来三至四年油价可能升至200美元

路透伦敦1月26日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里周一表示，油价在当前水准可能已经触底，可能很快就会上涨。这是他首次公开评论这波史上第二次油价大跌走势可能已经后继乏力。

巴德里还警告称，如果对新供应产能的投资过低，未来油价可能大涨至每桶200美元。

“现在油价约为40-50美元，我认为油价可能已经触底，很快就会回升，”巴德里对路透表示。

OPEC成员国的原油产量占全球产量的约三分之一，而且直到去年该组织还采取调整供应以支撑油价的政策。

受全球供应过剩影响，油价 自去年6月以来已经下跌近60%，降至49美元下方。OPEC去年11月做出拒绝减产，以保护市场份额的意外决定后，油价持续下滑。

巴德里为OPEC的决定做辩护，警告称削减供应会导致闲置产能，缺乏投资，最终会导致供应短缺和油价涨势超过2008年，当时油价触及147美元上方的创纪录水准。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐