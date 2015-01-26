更新版 1-路透专访：OPEC秘书长称油价可能很快反弹，警告称未来油价或大涨

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
* OPEC秘书长称油价可能很快反弹
* 预计不会很快与非OPEC国家商谈减产问题
* 警告称如果投资过低，未来三至四年油价可能升至200美元
路透伦敦1月26日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里周一表示，油价在当前水准可能已经触底，可能很快就会上涨。这是他首次公开评论这波史上第二次油价大跌走势可能已经后继乏力。
巴德里还警告称，如果对新供应产能的投资过低，未来油价可能大涨至每桶200美元。
“现在油价约为40-50美元，我认为油价可能已经触底，很快就会回升，”巴德里对路透表示。
OPEC成员国的原油产量占全球产量的约三分之一，而且直到去年该组织还采取调整供应以支撑油价的政策。
受全球供应过剩影响，油价 自去年6月以来已经下跌近60%，降至49美元下方。OPEC去年11月做出拒绝减产，以保护市场份额的意外决定后，油价持续下滑。
巴德里为OPEC的决定做辩护，警告称削减供应会导致闲置产能，缺乏投资，最终会导致供应短缺和油价涨势超过2008年，当时油价触及147美元上方的创纪录水准。
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)