随着OPEC石油产量的增加 其闲置产能或许将减半

图为在委内瑞拉马拉开波湖附近拍摄的一处抽油机。

路透伦敦4月15日 - 当下投资者认为最不可能发生的事或许就是石油供应短缺了，但分析师和预测人士称，石油输出国组织(OPEC)应对石油需求突然飙升的能力正在迅速减弱。

多年来，OPEC的石油产量一直远远低于其产能，闲置的产能高达每日400万桶，这给OPEC在石油消费突然增加时留下了很大的应对余地。

国际能源署(IEA)周三称，OPEC目前日产量大约为3,350万桶，远远高于今年市场对OPEC石油的需求量每日2,950万桶左右。

但分析师称，如果当前的趋势持续下去，今年OPEC的闲置产能可能会减半，最低可能降至每日170万桶。

“闲置产能可能会大大减少，”伦敦市场咨询机构Energy Aspects的石油分析师Virendra Chauhan说。

受补充库存，炼油利润率稳健提振原油加工量，以及产油国国内石油需求上升的共同影响，过去几个月OPEC的产量大幅上升。

油价过去九个月来腰斩，已经刺激出额外需求，同时也有助于提升炼厂获利。

除此之外，以沙特为首的部分OPEC成员国扩产以扩大市场份额，防堵伊朗经济制裁今年获得解除后大举提升产出。

“沙特原油燃烧需求增加，可能导致今夏产量来到可以大幅降低全球闲置产能的水准，而这正值市场将会吃紧的时候，同时供应面的地缘政治风险正在升高，”美国能源谘询机构PIRA在致客户报告中表示。

PIRA估计，沙特3月原油产出约1,030万桶/日，逼近记录水准。

Energy Aspects对上述看法表示认同，并称沙特今年原油产出料将攀升至前所未见的水准，以因应海外买家的需求，同时也满足年中气温升高带动的国内电厂需求。

“事实上，今年夏天沙特产出可能达1,100万桶/日，因直接燃烧用量大增，”Energy Aspects在一份报告中指出。

其补充称，“若到时候油价下跌的滞后反应浮现、OPEC以外供应开始下滑，则市场焦点可能转向闲置产能偏低。”

若沙特原油产出升至1,100万桶/日，这将导致OPEC产出扩增至3,180万桶/日，在其他条件不变情况下，这将使得闲置产能降至仅剩170万桶/日。

Chauhan说，这可能改变油市人气。

“如果原油需求力道不坠，沙特产出来到1,100万桶/日，且其他OPEC成员国产出波动，则市场可能将注意力转向非常有限的闲置产能缓冲；在当前供过于求状况下，闲置产能缓冲问题被人们所忽略。”(完)

(编译 汪红英/张明钧; 审校 孙茉莉/李爽)

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