焦点：因OPEC减产重油 中国茶壶炼厂自北美的此类原油进口激增

路透新加坡/休斯顿2月20日 - 中国的独立炼厂或者叫“茶壶”炼厂罕见地从北美长途进口重油，交易员称这种状况的出现，主要因为石油输出国(OPEC)减产以及美国和加拿大充沛的供应。

贸易和航运消息人士上周表示，4月至少100万桶产自美国墨西哥湾的Mars原油将运抵中国山东省，另外还有100万桶级别未知的重油也将运抵中国。据消息人士和航运数据，1月有60万桶美国墨西哥湾混合重油运抵中国，这种石油由美国、加拿大等出产的几种石油混合而成。

重油通常较其他石油密度大、粘度高，设备能加工重油的炼厂都比较喜欢重油，因为它的成本更低，利润率更高。

OPEC的减产主要瞄准了重质原油，主要出口国沙特和委内瑞拉都削减了重油的出口。这提高了中东重油交付给亚洲市场的价格，从而令贸易商将原油从俄罗斯、大西洋盆地和美国运往亚洲有利可图。

“OPEC减产始于中值和重质级别，委内瑞拉(中国的主要石油供应国)出口减少，”一在新加坡的原油贸易商说。

贸易商表示，重质原油供给的紧缩正值对此类油品需求增加，因之前炼厂都升级了设备。重质原油在炼厂经过第一轮加工后通常会产出更高百分比的直馏渣油，直馏渣油接着通过所谓的裂解装置再制成更高附加值的成品油，比如说汽油和柴油。

自去年底以来，中国已经加快了自北美的进口，而北美则是为数不多的产油量还在增长的地区。

亚洲对美洲重质高硫原油的强劲拉力，令美国Mars原油相较于北美指标西德克萨斯中质油(WTI)油价触及一年最高水平，因交易商预测对亚洲的出口需求增加。

据汤森路透Eikon船运数据，一艘苏伊士型油轮在德克萨斯阿瑟港装载了60万吨美国墨西哥湾混合油。该油轮之后绕过南非、经历了55天的航行后于1月稍早抵达中国山东岚山港。

两名追踪石油流向的交易消息人士称，这批船货包含加拿大AWB原油，该油种属高硫重质原油，其中API比重为22，含硫量接近4%。

他们透露，这批船货中方代理中能国际控股(Sinoenergy)将这批船货多数售予山东天弘化学有限公司，其余售予山东海右石化集团有限公司。

一名知悉交易的消息人士表示，这批重质高硫Mars原油船货可能流往中国独立炼油企业山东汇丰石化集团，汇丰石化目前已接近谈成首度买下Mars原油，预定4月交付。由于公司政策缘故，消息人士不愿具名。

另一位密切追踪山东石油交易的交易商表示，汇丰石化可能是向托克(Trafigura)买下这批船货。托克在亚洲积极出售美国原油。

据一名交易商、一名航运业消息人士及航运资料，CCI也计划以苏伊士型油轮Erviken号，从美国运送100万桶重质原油到中国，原油品位不详，预定2月20日装船。

中能、托克、汇丰石化、CCI及海右均不予置评。无法联系天弘取得置评。

一名知情人士表示，中石化去年底从美国进口重质原油，证实了先前的路透报导。

油轮运送美国原油至中国路线图 reut.rs/2kw9x54

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