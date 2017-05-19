OPEC经济委员会考虑深化和延长减产行动--消息人士

路透维也纳5月19日 - 石油输出国组织(OPEC)消息人士周五表示，该组织的一个委员会正在研究下周政策会议可能的各种情形，其中考虑的一个选项是深化和延长OPEC牵头的减产行动。

OPEC各成员国的代表，即代表13个成员国的官员，以及来自OPEC维也纳秘书处的官员，周三和周四开会讨论油市状况。

两名OPEC消息人士表示，OPEC经济委员会(Economic Commission Board)这次两天会议原定是周四结束，但将在周五稍晚落幕。

“我们尚未对最终情形达成共识，”其中一名消息人士称。

第二名消息人士表示，扩大减产幅度是一个选项，要视非OPEC及美国页岩油供应的估计增幅而定。

OPEC及非OPEC国家石油部长5月25日将召开一场政策会议，决定减产协议是否延长到6月底之后。(完)