OPEC经济委员会考虑深化和延长减产行动--消息人士

默克尔称将在下月G20峰会上推动自由公平贸易
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透维也纳5月19日 - 石油输出国组织(OPEC)消息人士周五表示，该组织的一个委员会正在研究下周政策会议可能的各种情形，其中考虑的一个选项是深化和延长OPEC牵头的减产行动。
OPEC各成员国的代表，即代表13个成员国的官员，以及来自OPEC维也纳秘书处的官员，周三和周四开会讨论油市状况。
两名OPEC消息人士表示，OPEC经济委员会(Economic Commission Board)这次两天会议原定是周四结束，但将在周五稍晚落幕。
“我们尚未对最终情形达成共识，”其中一名消息人士称。
第二名消息人士表示，扩大减产幅度是一个选项，要视非OPEC及美国页岩油供应的估计增幅而定。
OPEC及非OPEC国家石油部长5月25日将召开一场政策会议，决定减产协议是否延长到6月底之后。(完)
(编译 张涛/蔡美珍；审校 李春喜/杜明霞)
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透东京/首尔6月20日 - 据知情消息人士透露，一家日本政府牵头的财团告诉东芝，在该财团投资东芝芯片(晶片)业务之前，东芝需要先处理好与西部数据(WD)的法律纠纷。
路透东京6月20日 - 一位直接了解情况的日本政府消息人士周二称，国际货币基金组织(IMF)将推出新的工具，使各国能快速获得短期美元资金，以防范可能发生的金融危机。